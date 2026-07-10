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Prvo izdanje Tivat Film Wave-a, novog filmskog događaja pod pokroviteljstvom Centra za kulturu Tivat, a u saradnji sa filmskom produkcijom Adriatic Western, biće održano na Letnjoj pozornici u Donjoj Lastvi od 29. do 31. jula.

Pod sloganom „Film počinje razgovorom“, Tivat Film Wave publici donosi tri uzbudljive večeri susreta sa renomiranim filmskim stvaraocima. Program svake večeri počinje razgovorom sa gostima festivala, nakon čega sledi projekcija filma. Tako publika, upoznata sa kontekstom i značenjem filma, može s posebnim uživanjem da prati umetničko delo.

Kadar iz filma Kako je počeo rat na mom otoku Foto: Foto HRT

„Posljednjih godina navikli smo da filmove doživljavamo kao sadržaj koji brzo konzumiramo i još brže zaboravljamo. Tivat Film Wave nastao je iz želje da podsjeti na nešto sasvim suprotno: film je jedna od najvažnijih umjetnosti savremenog doba, a iskustvo gledanja postaje bogatije kada razumijemo ljude, procese i odluke koji stoje iza njega. ‘Film počinje razgovorom’, jer nema filma koji se snimio a da najmanje dvoje ljudi nije prvo sjelo da porazgovara o zajedničkim idejama“, ističe umetnički direktor festivala Ivan Marinović.

Nikola Đuričko Foto: Foto Nebojša Babić

Festival 29. jula otvara proslavljeni glumac i komičar Nikola Đuričko. Razgovor sa njim, pod naslovom „Život u kadru“, vodiće uspešni crnogorski stand-up komičar i glumac Andrija Dabanović. Kroz dinamični dijalog između kolega, publika će ispratiti Đuričkov profesionalni put od prvih televizijskih i filmskih uloga, pa sve do međunarodne karijere i uloge u seriji Stranger Things. Nakon razgovora biće prikazan film „Živ čovek“ reditelja Olega Novkovića, u kojem Đuričko tumači glavnu ulogu.

Drugo festivalsko veče, 30. jula, donosi razgovor „Granice glume“. O izazovima, neobičnostima, prednostima i manama rada u međunarodnim produkcijama govoriće Lidija Kordić i Mišo Obradović, crnogorski glumci sa brojnim uspešnim internacionalnim projektima iza sebe. Nakon razgovora sledi projekcija italijanskog filma „Diva Futura“, u kojem Lidija Kordić tumači Ilonu Štaler – Ćićolinu, jednu od najpoznatijih i najkontroverznijih ličnosti italijanske popularne kulture i politike. Za tivatsku publiku ovo će biti prilika da glumicu iz njihovog zaliva vidi i upozna baš u trenutku njenog velikog međunarodnog uspona.

Lidija Kordić Foto: Foto Zona Talent Agency

Završno veče festivala, 31. jula, obeležiće razgovor „Umetnost saradnje“, posvećen magiji nastajanja umetničkog dela iz kreativnog odnosa dvoje autora. Gosti su višestruko nagrađivani reditelj Vinko Brešan i montažerka Sandra Botica Brešan. Njihova saradnja traje više od tri decenije i iznedrila je mnoge izuzetne filmove među kojima su „Maršal“ i „Sveštenikova deca“. Povodom tridesetogodišnjice premijere njihovog filma „Kako je počeo rat na mom otoku“, gledaoci će moći da razgovaraju sa autorima o nastanku jednog od najznačajnijih filmova regionalne kinematografije, nakon čega sledi projekcija filma, koji do sada nije prikazivan u Crnoj Gori.

Vinko Brešan Foto: Foto Igor Dugandžić

Prvo izdanje Tivat Film Wave-a realizuje se pod pokroviteljstvom Centra za kulturu Tivat, uz podršku hotela SIRO i drugih partnera koji će biti predstavljeni u narednom periodu. Ovaj događaj zamišljen je kao početak dugoročne inicijative da se u Tivtu uspostavi prostor za susret publike i filmskih stvaralaca, kao i za razgovore o filmu koji se ne završavaju izlaskom iz bioskopske sale.

Više informacija o programu, ulaznicama i festivalskim sadržajima biće objavljeno uskoro putem zvaničnog sajta tivatfilmwave.me i društvenih mreža Tivat Film Wave-a.

(Kurir.rs)

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