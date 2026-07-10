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Nada Carina, istaknuta jugoslovenska i srpska prevoditeljka, preminula je 21. juna, a ispraćaj legende na večni počinak bio je 3. jula. Tokom svoje dugogodišnje karijere, ona je sa suprugom Kostom Carinom kreirala najsvetlije trenutke domaće televizije i kinematografije, ostavljajući trajan i dubok uticaj na ovdašnju kulturu.

Mnogobrojni gledaoci i dalje pamte njihova imena sa odjavnih špica, koja su tokom niza godina važila za simbol izuzetne stručnosti i predanosti poslu. Ovaj uigrani bračni par stoji iza prevoda nepreglednog broja kinematografskih ostvarenja i serijskih programa prikazivanih u okviru Televizije Beograd, kao i na projekcijama prestižnog prestoničkog festivala FEST. Smrću Nade Carine kulturni prostor naše zemlje ostao je bez vrhunskog stručnjaka i jedne od onih zaslužnih ličnosti iz senke čiji su prevodi generacijama publike približavali svet sedme umetnosti.

Za 24h prevela kultni film

Nada Carina je predstavljala istinsku kulturnu vrednost Srbije i nekadašnje zajedničke države. U profesionalnim krugovima uživala je ogroman ugled, a sa suprugom Kostom činila je tandem koji je, prema svedočenjima, u određenom periodu preveo kompletne filmske programe prikazane na FEST-u i Televiziji Beograd.

Među brojnim profesionalnim uspesima, naročito se izdvaja jedan gotovo neizvodljiv zadatak. Bračni par Carina dobio je zaduženje da za samo 24 sata kompletno prevede čuveno ostvarenje "E. T. vanzemaljac" za potrebe FEST-a 1983. godine.

Nada i Kosta Carina preveli E.T. Vanzemaljca za 24 sata Foto: Printscreen/Youtube/Adventures Access

Uprkos ekstremno kratkom vremenskom periodu, oni su misiju uspešno priveli kraju. Kako su sami supružnici Carina kasnije priznali, krajnji prevod je sadržao određene propuste jer fizički nije bilo vremena da se tekst dodatno usavrši i "dotera", prenosi Yugopapir. I pored tih sitnih nedostataka, ovaj poduhvat ostao je zabeležen kao vanserijski profesionalni uspeh.

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