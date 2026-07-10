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U knjižari Delfi SKC 9. jula Jelena Bačić Alimpić promovisala je i potpisivala novi roman „Krojačev sin“. Susret čitalaca i omiljene autorke uvek je poseban, a ovaj je obeležila velika gužva i radost susreta.

Prvi put je Jelena posle 15 objavljenih knjiga napisala nastavak jednog svog romana, nakon što je „Krojač“ naišao na izuzetan prijem među čitaocima.

Verovatno najveća snaga Jelene Bačić Alimpić leži u emociji koju ona ne opisuje, nego prikazuje.

U nastavku romana „Krojač“, Jelena Bačić Alimpić vodi čitaoce kroz dirljivu priču o Olgici i Jakobu Bajeru, sestri i bratu koje su život, tajne i krivica dugo držali razdvojenima.

1/7 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić - potpisivanje romana "Krojačev sin" Foto: Laguna

Kada se ponovo sretnu, u senci predivnog vrta započinju svoje ispovesti. Olgica je otišla iz porodičnog doma na dan svog 18. rođendana. Zašto je pobegla, od čega je bežala i šta je sve ponela u srcu, zna samo ona. Put ju je odveo daleko, do Jerusalima, među ljude koji su joj pružili novi dom, ali sudbina joj nije namenila život bez brojnih iskušenja. Jakobu se čini da je živeo mnogo mirnije i često mu zbog onoga što saznaje zaiskri suza u oku.

Ovo je roman o tajnama koje peku, o ljubavi koja preživljava sva iskušenja, o hrabrosti jedne žene i istinskoj sreći za koju nikada nije kasno.

Urednica knjige Dubravka Dragović Šehović je istakla da je rad sa Jelenom bio veliko zadovoljstvo: „Jelena i ja se veoma dobro razumemo i bilo je sjajno raditi sa njom. Ona je sjajan autor, žena koja zna da piše, koja ima fenomenalne ideje koje ume da pretoči u izvanredne priče. Kod nje ima mnogo toga što je pre svega proživljeno, što je zaista bila istina na koju se ona nadovezala i, uz maštu pisca, napravila čudo“.

Govoreći o romanu „Krojačev sin“ Dubravka je istakla da bez glavnog ženskog junaka, Olgice, ovaj roman ne bi bio tako upečatljiv: „Ponovni susret davno izgubljenih brata i sestre, koji prepričavaju svoje fascinantne živote, Jelena je opisala sa mnogo dinamike i elemenata koji nas uvlače u priču, zbog čega se knjiga ne ispušta iz ruku. Takođe, sjajno se poigrala trilerskim zapletom i vratila u neko drugo vreme i u jednu drugu zemlju.“

Pre samog pisanja Jelena Bačić Alimpić je obavila opsežna istraživanja: „Ona je dobro proučila različite stvari o kojima piše i zaista možemo iz ove knjige mnogo toga da naučimo i obavestimo se o detaljima i stvarima o kojima nismo mnogo znali“, rekla je Dragović Šehović.

Jelena je na početku svog izlaganja najpre zahvalila urednici i izdavaču, a zatim pročitala uvodnu reč iz knjige posvećenu čitaocima, a koja najbolje opisuje proces nastajanja romana „Krojačev sin“ koji je za Jelenu bio pun izazova: „Roman sam pisala sa ogromnom ljubavlju, kao i sve moje prethodne knjige. Međutim, ’Krojačev sin’ je meni pomogao da shvatim dokle sam stigla i u profesionalnom i u ličnom životu, šta još mogu da poželim, o čemu još mogu da maštam i snevam kada nema više moje dobre, predobre majke To je jedan od najvećih bolova i moja neprolazna tuga, jer nikada više neću imati njen zagrljaj. Nisam više ničije dete. Imam svoju divnu decu, unuku, porodicu, koji umeju ponekad da zagrle, ali ne tako, sa tolikom ljubavlju kao moja mama. Vi ste me osnažili da završim ovaj roman u najdubljoj boli. Vi ste deo ove knjige koliko i ja.“

Veče je posebnim učinio nastup benda „Duo Didona“.

Jelena je skoro dva sata strpljivo potpisivala svoje knjige, uz nezaobilazan zagrljaj i fotografisanje sa čitaocima.

Novu knjigu Jelene Bačić Alimpić „Krojačev sin“, kao i njene prethodne romane, možete pronaći u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs, na sajtu laguna.rs, kao i na kioscima širom zemlje.

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