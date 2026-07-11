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Đorđe Kadijević, jedan od najznačajnijih filmskih i televizijskih autora sa ovih prostora, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar, preminuo je juče u Beogradu u 94. godini, saopštila je Jugoslovenska kinoteka.

Kadijevićev opus je izuzetno značajan za srpsku i jugoslovenksu kinematografiju.

Foto: Fonet

Publika će ga posebno pamtiti po kultnim ostvarenjima poput filmova "Leptirica“ i "Sveto mesto“, koji su obeležili domaći horor žanr, ali i po televizijskoj seriji "Vuk Karadžić“, jednom od najznačajnijih projekata domaće televizijske produkcije. Za ovu seriju osvojio je prestižni Gran-pri Evrope na televizijskom festivalu u Rimu.

"Leptirica" (1973) nije samo prvi srpski i jugoslovenski horor film, već fenomen koji je trajno traumatizovao generacije gledalaca bivše Juge. Režirao ga je Đorđe Kadijević za Televiziju Beograd, a scenario je baziran na pripoveci "Posle devedeset godina" Milovana Glišića, a zanimljivo je da je upravo ovo ostvarenje bilo, između ostalog, inspiracija Robertu Egersu, koji stoji iza horora novijeg datuma "Nosferatu".

Đorđe Kadijević Foto: Petar Aleksić

Iako je snimljena sa skromnim budžetom i televizijskom tehnikom, "Leptirica" je postigla kultni status koji traje i danas, kako na Balkanu, tako i među svetskim ljubiteljima horor žanra.

Ko je zapravo čuveni Sava Savanović?

Radnja je smeštena u zabačeno selo Zarožje kod Bajine Bašte, u kojem lokalna vodenica postaje poprište jezivih ubistava. Svaki vodeničar koji ostane preko noći biva pronađen mrtav, sa crnom mrljom na vratu. Seljani ubrzo shvataju da iza svega stoji najpoznatiji srpski vampir – Sava Savanović.

Kada grupa hrabrih meštana krene u potragu za njegovim grobom kako bi ga probola glogovim kolcem, iz groba izleće mistični leptir, koji nastavlja da seje strah.

Lik prelepe devojke Radojke, koja se pretvara u odvratno, dlakavo čudovište, odigrala je glumica Mirjana Nikolić.

Kadijević je svesno igrao na kartu psihološkog šoka – uzeo je glumicu anđeoskog lica i transformisao je u zversku prikazu sa zubima i dugim noktima. Scena u kojoj se Radojka u šumi penje na leđa glavnom liku Strahinji (Petar Božović) i danas se smatra jednom od najjezivijih u domaćoj kinematografiji.

Mirjana Nikolić kao Leptirica Foto: Printscreen/Youtube

Tokom premijere jedan čovek preminuo

Inače, "Leptirica" je bio prvi film horor žanra u jugoslovenskoj kinematografiji. Njegova zastrašujuća atmosfera bila je toliko intenzivna da je tokom televizijske premijere 1973. godine jedan gledalac, nažalost, preminuo. Takođe su mnogi vrišteći napuštali bioskope.

Selo Zelinje, udaljeno oko 20 kilometara od Zvornika, takođe je postalo kultno mesto, jer su upravo tamo snimane ključne scene filma.

Klasik strave "Leptirica", koji je snimljen pre pola veka, imao je počasnu projekciju na Sofestu 7. jula 2023. godine. Ovo ostvarenje je premijerno prikazano 1973. godine u okviru mini-serijala od četiri TV filma, pod zajedničkim naslovom koji se u novinama najavljivao dvojako, kao "Ciklus: Fantastika" i "Priče tajanstva i mašte".

U galeriji pogledajte kadrove iz kultnog horora "Leptirica":

1/10 Vidi galeriju Film Leptirica Foto: Printscreen/Youtube

Urbane legende kružile su Jugoslavijom nakon premijere, a posebno se ističe ona koja tvrdi: "Jedan čovek u Skoplju je umro od straha gledajući prvo prikazivanje 1973!"

Uoči uručivanja počasne nagrade Statueta slobode Filmskog festivala u Sopotu, 2023. godine, Đorđe Kadijević se osvrnuo i na ovu urbanu legendu koja decenijama kruži.

- Saznao sam usmeno, o tome se pričalo na televiziji, da je valjda u nekim makedonskim novinama izašla vest o tome. Podatak je izašao u nekoj lokalnoj štampi daleko od Beograda, ali glas o tome je dopro do Beograda i do televizije, pa su se onda pravili vicevi na moj račun, da sam ubica i šta ja znam. Bile su to dobronamerne šale, neka vrsta crnog humora, koja sasvim odgovara kad je moja persona u pitanju - objasnio je Kadijević pre tri godine.

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