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Ministar kulture Nikola Selaković uputio je saučešće povodom smrti Đorđa Kadijevića.

„Sa žaljenjem sam primio vest o smrti Đorđa Kadijevića, velikog umetnika čije je stvaralaštvo obeležilo srpsku kinematografiju i televiziju. Bio je čovek retke erudicije, stvaralac prepoznatljivog autorskog glasa i intelektualac koji je čitavog života ostao dosledan sopstvenim umetničkim uverenjima.

Foto: Ministarstvo Kulture

Svakim svojim delom pokazivao je da kultura nije samo svedočanstvo jednog vremena, već i trajna obaveza prema narodu, tradiciji i budućnosti. Imao sam privilegiju da ga poznajem i da sa njim razgovaram. U tim susretima uvek su se prepoznavali njegova mudrost, dostojanstvo i iskrena posvećenost umetnosti. Bio je sagovornik od koga se učilo i čovek čije su reči imale težinu.

Foto: Nenad Kostić

Odlazak Đorđa Kadijevića veliki je gubitak za srpsku kulturu. Iza sebe je ostavio delo koje će nastaviti da živi, da podstiče nova čitanja i tumačenja i da bude oslonac generacijama koje dolaze.

Porodici, prijateljima, saradnicima i svima koji su ga poštovali upućujem izraze najiskrenijeg saučešća. Večna mu slava i hvala.“

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