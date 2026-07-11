"Odlazak Đorđa Kadijevića veliki je gubitak za srpsku kulturu" Nikola Selaković uputio saučešće povodom smrti čuvenog reditelja
Ministar kulture Nikola Selaković uputio je saučešće povodom smrti Đorđa Kadijevića.
„Sa žaljenjem sam primio vest o smrti Đorđa Kadijevića, velikog umetnika čije je stvaralaštvo obeležilo srpsku kinematografiju i televiziju. Bio je čovek retke erudicije, stvaralac prepoznatljivog autorskog glasa i intelektualac koji je čitavog života ostao dosledan sopstvenim umetničkim uverenjima.
Svakim svojim delom pokazivao je da kultura nije samo svedočanstvo jednog vremena, već i trajna obaveza prema narodu, tradiciji i budućnosti. Imao sam privilegiju da ga poznajem i da sa njim razgovaram. U tim susretima uvek su se prepoznavali njegova mudrost, dostojanstvo i iskrena posvećenost umetnosti. Bio je sagovornik od koga se učilo i čovek čije su reči imale težinu.
Odlazak Đorđa Kadijevića veliki je gubitak za srpsku kulturu. Iza sebe je ostavio delo koje će nastaviti da živi, da podstiče nova čitanja i tumačenja i da bude oslonac generacijama koje dolaze.
Porodici, prijateljima, saradnicima i svima koji su ga poštovali upućujem izraze najiskrenijeg saučešća. Večna mu slava i hvala.“
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