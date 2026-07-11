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Dugometražni igrani film „3 nedelje posle“ reditelja Miroslava Terzića osvojio je nagradu Europa Cinemas Label za najbolji evropski film na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, saopštio je tročlani žiri sastavljen od predstavnika mreže bioskopa Europa Cinemas. Ovo je dvadeseti put da se ova nagrada dodeljuje na festivalu u Karlovim Varima.

Zahvaljujući ovom priznanju, „3 nedelje posle“ dobiće podršku mreže Europa Cinemas, koja obuhvata dodatnu promociju filma i podsticaje bioskopskim prikazivačima širom Europe kako bi film imao duži bioskopski život.

film 3 nedelje posle Foto: This and That productions KVIFF

Žiri je u obrazloženju naveo: „Jednoglasno smo odlučili da nagradu Europa Cinemas Label dodelimo filmu 3 nedelje posle Miroslava Terzića. Kao žiri imali smo težak zadatak, jer je svih 15 filmova u konkurenciji bilo kvalitetno na svoj način, a nas troje dolazimo iz različitih sredina i imamo različite ukuse. Ipak, ovaj film nas je osvojio već od prvog kadra i zadržao našu pažnju do samog kraja. Glumački ansambl ostvario je izuzetno snažne i autentične uloge. Film prikazuje život današnjih adolescenata iz njihove perspektive, dopuštajući da upravo njihovi glasovi i pogledi oblikuju priču na iskren i uverljiv način. U središtu svega nalazi se dinamika grupe. Režija Miroslava Terzića impresivna je u svakom segmentu filmskog zanata. Film nas poziva da zaista čujemo mlade ljude, da budemo uz njih i da ne okrećemo glavu.“

Snežana van Hauvelingen, producentkinja filma ispred produkcijske kuće This and That Productions, povodom osvajanja nagrade je izjavila: “Moram da priznam da je ovo nagrada koju sam možda i najviše priželjkivala, jer Europa Cinemas Label nije samo priznanje filmu, već konkretna podrška da film stigne do bioskopa i publike širom Evrope. Posle sjajnih reakcija publike i kritike u Karlovim Varima, ovo je zaista najlepši mogući kraj festivala i početak života filma pred publikom”.

Foto: This and That productions KVIFF

Nagrada Europa Cinemas Label dodeljuje se i na filmskim festivalima u Berlinu, Kanu, Lokarnu i Veneciji. Među dosadašnjim dobitnicima u Karlovim Varima nalaze se filmovi Free Fall, Babai, Original Bliss, Men Don't Cry, Ne zanima me ako u istoriji ostanemo upamćeni kao varvari, Scandinavian Silence, Strahinja Banović (As Far As I Can Walk), Fucking Bornholm, The Hypnosis, Loveable i Broken Voices (2025). Ovogodišnji žiri činili su Sophie Jansen (Filmhuis Den Haag, Hag, Holandija), Nataša Jurčová Findrová (Kino Lumière, Bratislava, Slovačka) i Grégory Le Perff (DSN - Dieppe Scène Nationale, Francuska).

„3 nedelje posle“ prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranju ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Inspirisan stvarnim događajima, „3 nedelje posle“ donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posledice tragedije koju nije uspelo da spreči.

U filmu igraju Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić, Andrija Marković, Tihana Lazović Trifunović i Branislav Trifunović. Scenario potpisuje Vladimir Arsenijević, Bojan Vuletić i Miroslav Terzić, direktor fotografije je Damjan Radovanović, scenografkinja Sandra Subić, montažer Marko Ferković, dizajner zvuka Paolo Segat, a muziku su komponovali LP Duo Andy Pavlov & Sonja Lončar .

Film međunarodno zastupa Bendita Film Sales, a producent je This and That Productions (Srbija), u koprodukciji sa Invictusom (Bugarska), Nightswimom (Italija), Kinoramom (Hrvatska) i Paul Thiltges Distributions (Luksemburg).

„3 nedelje posle“ od 26. novembra stiže u bioskope širom Srbije, a domaći distributer filma je MegaCom Film. Regionalnu premijeru film će imati u ponedeljak, 13. jula na Pulskom filmskom festivalu.