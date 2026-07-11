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U okviru 8. Somborskog filmskog festivala sinoć je Vojislavu Voji Brajoviću uručena nagrada "Ernest" za izuzetan dosadašnji i budući doprinos filmskoj umetnosti. Glumac i bivši ministar kulture danas se družio sa novinarima na "Espresu u 11" i razgovoru koji je vodio novinar Radio televizije Novi Sad i reditelj Goran Vukčević.

Voja prima nagradu u Somboru

1/7 Vidi galeriju Voja Brajović prima nagradu Ernest Foto: Milan Đurđević



Govoreći o priznanju "Ernest", Brajović kaže da su nagrade za umetnika više od običnog priznanja.

- Nagrade su jedina prava plata za ono što umetnik radi. Kada dobijete priznanje za životno delo, to znači da je neko prepoznao sve ono što ste godinama stvarali. U šali kažem da bi mi bilo lakše da sam takvu nagradu dobio posthumno, jer tada ne bih morao da odgovaram na teška pitanja o sopstvenoj karijeri - rekao je Brajović.

Voja i reditelj reditelj Goran Vukčević Foto: Milan Đurđević

Iako iza sebe ima stotine pozorišnih, filmskih i televizijskih uloga, publika ga i danas najčešće vezuje za lik Tihog iz serije "Otpisani", koja ni posle pola veka nije izgubila popularnost.

– To je bila prilika da čovek izgubi razum od slave. Srećom, vrlo brzo sam shvatio da popularnost nije isto što i umetnička vrednost. Dobio sam važnu životnu lekciju od velikih kolega i ona me je zauvek spustila na zemlju – prisetio se glumac.

Otkrio je i zanimljiv detalj sa snimanja. Prvobitno je bilo planirano da svi glavni junaci poginu, ali je ogromna popularnost serije promenila scenario.

– Svi smo bili predviđeni da stradamo. Međutim, urednici su shvatili da bi to bila velika greška. Zato su naši likovi ostali živi, a kasnije je snimljen i "Povratak otpisanih". Niko tada nije razmišljao o nastavku, jednostavno publika nije dozvolila da se oprosti od svojih junaka – ispričao je Brajović.

Voja sa surpugom Milicom i kolegama Foto: Milan Đurđević

Govoreći o kolegama, s posebnim emocijama se prisetio Pavla Vuisića, Ljube Tadića i Dragana Nikolića, ističući da su upravo od njih naučio šta znači odgovornost prema publici i profesiji.

– Glumac koji radi sve više voli da radi. Kada se žali da ima previše posla, on se zapravo hvali. Najteže je onom glumcu koji ne igra – zaključio je Voja Brajović, potvrđujući da ga i danas, posle više od pet decenija karijere, na scenu vodi ista ljubav prema glumi.

Voja i Mihajlo Nestorović Foto: Milan Đurđević



Voja je od umetničkog direktora festivala i glumca Mihajla Nestorovića dobio dres. Voja Brajović se prisetio fudbalskih scena u seriji "Više od igre". Nakon što je povredio mišić pokušavajući da šutne loptu, kao dubler mu je uskočio njegov stric, poznati golgeter Crvene zvezde Zoran Filipović, čije su se "krive fudbalske noge" videle u kadru.

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