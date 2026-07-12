Reditelj sa glumcima iz filma Oče naš

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Na 73. Pulskom filmskom festivalu publika je imala priliku da pogleda tri ostvarenja iz Srbije "Yugo Florida", "Yugo ide u Ameriku" i "Oče naš". Ipak, jedino je film "Oče naš" Gorana Stankovića prikazan u čuvenoj pulskoj Areni, dok su preostala dva ostvarenja prikazana u drugim festivalskim programima.

Ekipa filma "Oče naš" u Torontu

1/9 Vidi galeriju Film Oče naš premijera u Torontu Foto: Wouter van Houwelingen

Na ovogodišnjem Pulskom festivalu se šest ostvarenja iz Srbije bore za Zlatne arene, a najviše se čeka premijera filma "Tri nedelje posle". Hrvatsku premijeru u programu manjinskih koprodukcija imao je film "Yugo Florida" reditelja Vladimira Tagića, dok je publika mogla da pogleda i dokumentarac "Yugo ide u Ameriku" Filipa Grujića i Alekse Boškovića.

Ekipa filma Jugo ide u Ameriku Foto: Promo/Pulski festival

Govoreći o filmu "Yugo Florida", reditelj Vladimir Tagić istakao je da je želeo da snimi priču o periodu koji smatra najintenzivnijim u svom životu.

– Hteo sam da napravim film o jednom trenutku za koji sam smatrao da je bio najintenzivniji u mom životu. Ceo proces rada bio je veoma katarzičan i nadam se da će takav biti i za publiku – rekao je Tagić.

Vladimir Tagić Foto: Promo/Pulski festival

Producentkinja Marija Stojanović otkrila je da je najveći izazov tokom rada na scenariju bio da autentično prenesu rediteljevo lično iskustvo.

– Najveći izazov tokom pisanja scenarija bio je kako da se približimo Vladinom životnom iskustvu kako bismo na njemu izgradili likove – kazala je Stojanović.

Pogledajte kako se snimao film "Yugo Florida"

1/6 Vidi galeriju Film Jugo florida Foto: Sense Production

Glumica Snježana Sinovčić Šiškov posebno je pohvalila svoje kolege.

– Pojavila su se dva fantastična glumca, dva prava čuda Andrija Kuzmanović i Nikola Pejaković. Pored njih je bilo dovoljno da samo postojim i ništa više – rekla je glumica.

Hana Selimović Foto: Promo/Pulski festival

Hrvatski koproducent Ivan Kelava najavio je da film uskoro kreće pred publiku širom regiona.

– Tokom leta film će biti prikazan u velikom broju gradova i nadam se da će stići do što većeg broja gledalaca – poručio je Kelava.

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