Slušaj vest

Jedna od najemotivnijih priča u seriji "Marina i Futa"biće prijateljstvo koje traje više od četiri decenije. Lik Tome, čoveka koji je uz Aleksandra Radulovića Futu bio od samog početka i nikada ga nije napustio, tumačiće Dušan Kaličanin.

Pored ljubavne priče Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute, publika će u seriji upoznati i ljude bez kojih njihov život ne bi bio isti. Među njima posebno mesto zauzima Toma, Futin najbolji prijatelj, kog su mnogi znali po nadimku Toma Li Džons.

Njih dvojica upoznali su se još sedamdesetih godina, kada je Futa tek kupio svoju prvu gitaru. Iako je Toma od njega stariji sedam godina, između njih se rodilo prijateljstvo koje traje do danas.

– Njemu je Futa kao brat. Toliko ga voli da i danas imaju neverovatan odnos. On je čovek koji je uvek bio uz njega i uz Marinu, prošao je sa njima sve i njihovo prijateljstvo traje i danas - poručuje Dušan koji je i upoznao Tomu.

Filmski Marina, Futa i Toma Foto: Ustupljena fotografija Foto:Aleksander Brudar

Upravo će prva sezona, smeštena u osamdesete godine, prikazati kako je nastalo to neraskidivo prijateljstvo. Toma nije bio samo svedok najvećih uspeha Marine i Fute, već i čovek koji je u najtežim trenucima ostajao uz njih.

Kaličanin objašnjava da su upravo takva prijateljstva bila zaštitni znak jedne generacije – iskrena, bez interesa i za ceo život. Zato će lik Tome, kog igra glumac Pozorišta na Terazijama, jedan od onih koje će publika posebno zavoleti, jer pokazuje da su najveće životne priče često ispisane daleko od reflektora.

U galeriji pogledajte fotografije velikih hitmejkera, Marine i Fute:

1/5 Vidi galeriju Marina i Futa Foto: Sonja Spasić, Kurir Televizija, Ana Paunković

Reditelj serije je Vladimir Vlada Aleksić, a scenario za ovu dugo i pažljivo pripremanu seriju uradili su Milica Konstantinović, Ružica Vasić i Zorica Cvjetić. Ceo projekat podržao je Telekom Srbija. Premijera se očekuje na Prvoj televiziji.

Bonus video: Futa o povratku na estradu