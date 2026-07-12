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Đorđe Kadijević, jedan od najznačajnijih filmskih i televizijskih autora sa ovih prostora, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar, biće sahranjen u utorak, 14. jula na Centralnom groblju u Beogradu u 13.30 sati.

Foto: Marko Petrović

Inače, samo nekoliko dana pre, 1. jula, preminuo je i njegov sin dr Aleksandar Kadijević, koji je bio redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ugledni član akademske i naučne zajednice i jedan od vodećih stručnjaka u oblasti historije arhitekture na južnoslovenskim prostorima.

Vest o smrti Đorđa Kadijevića saopštila je Jugoslovenska kinoteka, koja je najavila da će u septembru prirediti retrospektivu njegovih filmova u znak sećanja na autora koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Kadijević je bio i dobitnik najvišeg priznanja ove ustanove– Zlatnog pečata, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.

Đorđe Kadijević Foto: Petar Aleksić

Rođen 6. januara 1933. godine u Šibeniku, Kadijević je tokom višedecenijske karijere izgradio prepoznatljiv autorski izraz, a deo njegovog opusa svrstava se u stvaralaštvo jugoslovenskog crnog talasa.

Publika će ga pamtiti po kultnim ostvarenjima poput filmova „Leptirica“ i „Sveto mesto“, koji su obeležili domaći horor žanr, ali i po televizijskoj seriji „Vuk Karadžić“, jednom od najznačajnijih projekata domaće televizijske produkcije. Za ovu seriju osvojio je prestižni Gran-pri Evrope na televizijskom festivalu u Rimu.

Svojim filmovima i televizijskim ostvarenjima Đorđe Kadijević je ostavio dubok trag u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije, a njegovo stvaralaštvo nastaviće da inspiriše buduće generacije filmskih autora i ljubitelja sedme umetnosti.

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