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Knjiga "Jutro u mraku“ autora Miloša Čolića predstavljena je u okviru pratećeg programa 8. Somborskog filmskog festivala, na programu "Espreso u 11", a razgovor sa autorom vodio je novinar Radio Novog Sada i reditelj Goran Vukčević. Novo izdanje Filmskog centra Srbije predstavljena svojevrsno putovanje kroz manje poznate priče koje povezuju istoriju, film, književnost i javni život Srbije. Kako je istaknuto na promociji, donosi niz istraživačkih priča nastalih iz višegodišnjeg traganja za činjenicama koje su ostale na marginama zvanične istorije.

Korice knjige Foto: Milan Đurđević

Sam naslov inspirisan je kultnim filmom Puriše Đorđevića "Jutro", a upravo je istraživanje jednog detalja iz tog ostvarenja autora odvelo do priče o Slobodanki Stefanović (Bila je povezana sa Slobodanom Penezićem Krcunom i mnogi smatraju da je baš on odgovoran za njenu smrt op. aut.), učesnici partizanskog pokreta čija je sudbina dugo ostala obavijena neizvesnošću. Čolić je objasnio da je, koristeći arhivsku građu i svedočenja, rekonstruisao događaje koji povezuju istorijske ličnosti, filmske autore i političke prilike posleratne Jugoslavije.

Govoreći o knjizi, autor je istakao da je želeo da sačuva priče koje bi, odlaskom njihovih savremenika, mogle zauvek da budu izgubljene. Među njima su i svedočenja o savezničkom bombardovanju Beograda iz ugla reditelja Đorđa Kadijevića, Saše Petrovića i Nikole Lorensa, kao i manje poznate činjenice o umetnicima i novinarima koji su prošli kroz Goli otok.

Posebno mesto u knjizi zauzimaju priče iz sveta filma. Čolić podseća na detalje iz života Borislava Pekića, koji se posle izlaska iz zatvora na filmskim plakatima pojavljivao pod drugim imenom, ali i na brojne nepoznate veze između filmskih stvaralaca, političkih događaja i kulturne istorije.

Borislav Pekić Foto: Privatna Arhiva

Na promociji je naglašeno da knjiga ne donosi klasičan istorijski pregled, već mozaik autentičnih priča koje otkrivaju neočekivane dodirne tačke između poznatih ličnosti i ključnih događaja 20. veka. Upravo zbog takvog pristupa, ocenio je autor, čitaoci će u njoj pronaći "paralelnu istoriju" srpske kulture, ispričanu kroz sudbine ljudi, arhivska otkrića i zaboravljena svedočenja.