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Legendarna glumicaSonja Savić preminula je 23. septembra 2008. godine u 48. godini života u Beogradu, a uspomena na nju još dugo će da živi. Ona je tog kobnog dana pronađena mrtva u svom stanu. Glumičine komšije prisetile su se uspomena na nju i otkrile kakva je bila van svetala kamere.

Komšije progovorile

- Sretale smo se svuda i volela sam je izuzetno. Sve mi je bilo drago, sve uloge... Otišla je dosta mlada, svašta se vezivalo za njen život. Imala je posebnu energiju i šarm i bila je dostupna svima, sa običnim ljudima na pijaci je razgovarala... Bila je omiljena - rekla je komšinica, a kada su je upitali da li se i dalje pominje njeno ime, rekla je:

Foto: Printscreen YouTube

- Eventualno ljudi kada prođu tuda ili koji su je poznavali. Sada se svašta dešava, zatrpava nas vest za vešću i ljudi su zaokupirani svojim životima i problemima. Ubrzano se živi - rekla je jedna od komšinica iz Kursuline ulice za Blic.

Ovako izgleda rodna kuća Sonje Savić:

1/16 Vidi galeriju Kuća Sonje Savić Foto: Kurir

"Sećam se dana njene smrti"

Druga komšinica je istakla da u ona i Sonja bile vršnjakinje te da se seća i dana njene smrti jer je baš tada sa mužem i detetom prolazila pored ulaza.

- U to vreme kada sam došla u Beograd, pamtim je kao avangardnu osobu, nekoga ko je bio preteča svih stvari koje se danas dešavaju. Mogu reći da je bila dosta filozofski nastrojena i zbog toga često nedovoljno shvaćena od naroda, tadašnjeg sistema i svih - rekla je komšinica i dodala:

- Sećam se dana kada se to desilo i naravno kada god prolazim tuda uvek se setim Sonje i njenih uloga koje i danas pamtim. Prolazila sam tuda sa suprugom i detetom, čak se moje dete seća toga. Ovde se ljudi malo druže i ne znam da li je pominju često. Ja je se sećam kao izuzetno kulturne i uviđajne osobe. Pročitala sam da je stan prodat, ali ne znam ništa o tome detaljnije. Ona je bila jako harizmatična i lepa. Koliko je ona bila lepa možete videti i u spotu Miroslava Ilića. Imala je holivudsku lepotu, ni približno kao današnje devojke koje liče jedna na drugu - rekla je ona za Blic.

Ovde je sahranjena Sonja Savić:

1/25 Vidi galeriju Grob Sonje Savić Foto: Kurir

Stariji komšija, koji godinama živi u ovom kraju rekao je:

- Sonja je bila divna osoba, iskrena, davala je sve od sebe. Velika glumica, ogroman talenat i neko ko će biti zapamćen u srpskoj kinematografiji. Nažalost, podlegla je nekim kompleksima, kako sam mogao da primetim kada sam prolazio tu pored njenog stana. Izgleda da nije mogla da izdrži taj ogroman pritisak i onda je sve krenulo nizbrdo i nažalost smo ostali bez nje - rekao je sa setom.

(Kurir.rs/Blic)