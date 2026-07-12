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Zvanični trejler i prvi plakat za film Dina: Treći deo konačno su predstavljeni, na veliko oduševljenje obožavalaca jedne od najhvaljenijih filmskih franšiza današnjice.

Foto: Blitz Film

Dugo očekivani nastavak donosi novo poglavlje reditelja Denija Vilneva, nastavljajući priču započetu filmovima Dina i Dina: Drugi deo, inspirisanu romanom Dune Messiah legendarnog autora Frenka Herberta.

U novom nastavku ponovo susrećemo Pola Atreida, kojeg tumači Timoti Šalame, sada kao cara poznatog univerzuma, suočenog sa posledicama svojih odluka i teretom moći koju je stekao.

Foto: Blitz Film

Čani, koju igra Zendaja, nastavlja svoje putovanje kroz svet obeležen sukobima i velikim promenama, dok se Pol suočava sa novim političkim pretnjama, neprijateljima i izazovima koji će oblikovati budućnost Arakisa i čitavog Carstva.

Zvanični trejler donosi prvi pogled na povratak poznatih likova, uključujući Dankana Ajdaha, kojeg ponovo tumači Džejson Momoa, dok se glumačkoj postavi pridružuje Robert Patinson u ulozi Sajtejla. Uz impresivne vizuale, monumentalne akcione scene i snažne emotivne trenutke, prvi kadrovi najavljuju završno poglavlje koje će dodatno proširiti bogati svet Frenka Herberta.

Foto: Blitz Film

Novi trejler i plakat potvrđuju da Dina: Treći deo nastavlja prepoznatljivu kombinaciju spektakularne filmske produkcije, kompleksne priče i snažnih emotivnih trenutaka koji su prethodne nastavke učinili globalnim filmskim fenomenom. Film istražuje teme moći, sudbine, odgovornosti i posledica velikih odluka, ponovo vodeći publiku na planetu Arakis i u svet epskih sukoba koji prevazilaze granice pojedinca.

Reditelj Deni Vilnev donosi završno poglavlje svoje filmske vizije sveta Dine, stvarajući novo iskustvo koje nastavlja nasleđe prethodnih filmova, ali istovremeno donosi sopstveni identitet i novu emotivnu dubinu.

U glavnim ulogama vraćaju se Timoti Šalame, Zendaja, Florens Pju, Rebeka Ferguson, Havijer Bardem, Džoš Brolin, Šarlot Rempling i Anja Tejlor-Džoj, dok se glumačkoj ekipi pridružuje Robert Patinson kao Skejtejl, uz povratak Džejsona Momoe u ulozi Dankana Ajdaha.

Foto: Blitz Film

Dina: Treći deo u bioskope stiže 17. decembra 2026. godine, u distribuciji Blitz filma, a gledaoci će imati priliku da ovu epsku naučnofantastičnu priču dožive na velikom platnu.