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Svečanom ceremonijom dodele nagrada i koncertom Mistik kvarteta u Atrijumu Gradske kuće završen je 8. Somborski filmski festival, koji je od 9. do 12. jula, u organizaciji Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor, publici predstavio najznačajnija regionalna i evropska filmska ostvarenja, program mladih autora, selekciju „Slovački film u fokusu“ i bogat prateći program.



O najboljim ostvarenjima odlučivao je stručni žiri glavnog takmičarskog programa u sastavu Aleksandar Erdeljanović, v.d. direktora Jugoslovenske Kinoteke, predsednik žirija, Žarko Stepanov, glumac i Nemanja Sarač, sociolog.

Nagrada za najbolji film festivala ravnopravno je dodeljena mađarskom filmu „Siroče“ reditelja Lasla Nemeša i ostvarenju “Saučesnici” Marka Novakovića. U obrazloženju žirija za film „Siroče“ se navodi: „Dobitnik Oskara za film Šaulov sin u filmu Siroče demonstrira vizuelnu simfoniju u mračnoj i beznadežnoj priči o raspadu jevrejske porodice neposredno nakon sloma Mađarske revolucije 1956. godine i uspostavljanja rigidnog sovjetskog sistema.“

Marko Novaković Foto: Petar Aleksić

Film „Saučesnici“ Marka Novakovića, kroz priču o bračnom paru čiji se život nepovratno menja nakon saobraćajne nesreće, istražuje granice lične odgovornosti, krivice i moralnih izbora. Nagrada za najbolji film dodeljuje se i ostvarenju „Saučesnici“ za suptilno filmsko promišljanje odgovornosti, krivice i međuljudskih odnosa. Skladom režije, izuzetnih glumačkih ostvarenja i upečatljivog vizuelnog izraza, film gradi snažnu emocionalnu celinu i potvrđuje moć savremenog filma da otvara važna društvena i moralna pitanja. Nagradu je u ime filma „Saučesnici“ primio reditelj Marko Novaković.

Somborski festival Foto: Privatna Arhiva

Nagrada „Boer“ za najbolju glumicu pripala je Neveni Nerandžić za ulogu Sofije u filmu „Saučesnici“ reditelja Marka Novakovića. „Jedna od najtalentovanijih mladih srpskih glumica ostvarila je kompleksan lik mlade žene rastrzane između dubokih moralnih principa i želje za ličnom sigurnošću na izuzetno uverljiv i glumački sugestivan način“, navedeno je u obrazloženju žirija.

Nagradu „Boer“ za najboljeg glumca osvojio je Bojtorjan Barabaš za ulogu Andora Hirša u filmu „Siroče“. „U svom debitantskom ostvarenju pokazao je nesvakidašnji talenat i prirodnost u zahtevnoj ulozi jevrejskog dečaka rastrzanog između sećanja i vernosti imaginarnom ocu i ljubavi prema majci koja želi novi život sa sirovim i brutalnim partnerom“, istakao je žiri.

O najboljem filmu u selekciji mladih autora odlučivao je stručni žiri koji su činili glumice Aleksandra Belošević i Anja Orelj, kao i glumac Đorđe Kadijević.

Nagrada za najbolji film u selekciji mladih autora dodeljena je filmu „Mačji krik“ rediteljke Sanje Živković. U obrazloženju žirija stoji: „Nagrada se dodeljuje za izuzetno snažno, humano i umetnički zaokruženo ostvarenje koje na autentičan i duboko emotivan način progovara o odgovornosti, roditeljstvu, dostojanstvu i borbi pojedinca protiv ravnodušnog sistema. Inspirisan istinitim događajima, film uspeva da intimnu porodičnu dramu uzdigne na nivo univerzalne priče o ljubavi, žrtvi i istrajnosti. Režija Sanje Živković odlikuje se izuzetnom merom, emocionalnom preciznošću i odsustvom patetike, ostavljajući prostor da likovi i njihove odluke govore sami za sebe. Mačji krik nije samo film o jednoj porodici. To je film koji podseća na snagu empatije, odgovornosti i ljudskosti u vremenu kada su one često stavljene na iskušenje.“

Nagradu za najbolji film u selekciji mladih autora primili su rediteljka Sanja Živković i producent Petar Paskaljević. Ovo je ujedno i prvo priznanje koje je film „Mačji krik“ osvojio u Srbiji.

Siniša Josić, direktor festivala i direktor Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor, na zatvaranju festivala je rekao: „Prošla su četiri magična filmska dana u našem gradu. Ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer obeležavamo 150 godina od rođenja Ernesta Bošnjaka, somborskog filmskog pionira. Sombor je ponovo bio centar filmske umetnosti i uspešno je povezao autore iz podunavske i panonske regije. Hvala Gradu Somboru i Ministarstvu kulture Republike Srbije na podršci, timu Kulturnog centra, direkciji festivala Mihajlu Nestoroviću i Milivoju Mlađenoviću, selektoru Aleksandru Hadži-Đuroviću, članovima žirija i svim volonterima na ogromnom trudu i posvećenosti. Najveća zahvalnost ipak pripada publici, bez koje nijedan festival ne bi imao svoj pravi smisao.“

Ovogodišnje izdanje festivala održano je pod sloganom „Svetlost i senke stvarnosti“, a bilo je posvećeno obeležavanju 150 godina od rođenja Ernesta Bošnjaka, pionira filmske umetnosti u Srbiji i Somborca po kome nagrade festivala nose ime.

Jedan od centralnih događaja ovogodišnjeg izdanja bilo je i uručenje nagrade „Ernest“ za izuzetan dosadašnji i budući doprinos filmskoj umetnosti glumcu Vojislavu Brajoviću, koji se tako pridružio dosadašnjim laureatima ovog priznanja.

Pored takmičarskog programa, publika je tokom četiri festivalska dana imala priliku da prisustvuje razgovorima sa autorima u okviru programa EsPresso u 11, promocijama knjiga, izložbi „Danilo Bata Stojković - 90 godina od rođenja“ i susretima sa filmskim stvaraocima, čime je Sombor i ove godine potvrdio svoje mesto jednog od značajnih filmskih centara Srbije i regiona.