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Glumac Predrag Bjelac oprostio se na Instagramu od kolege Sema Nila,koji je preminuo u 78. godini. Novozelandski glumac, najpoznatiji po ulozi paleontologa Alana Granta u filmu "Park iz doba jure“, a sarađivao je i sa srpskim glumcem.

"Fantastičan glumac, veliki prijatelj", napisao je Bjelac u opisu fotografije na kojoj pozira sa Semom Nilom u kostimima sa zajedničkog seta.

Foto: Printscreen/ Instagram/ pedjabjelac

Peđa Bjelac i Sem Nil glumili su zajedno u naučnofantastičnom akcionom trileru pod nazivom „MindGamers“.

Film je originalno izašao 2015. godine (iako je imao i kasniju distribuciju tokom 2017. godine), a pored njih dvojice, u ovom ostvarenju igra i britanski glumac Tom Pejn. Sem Nil tumači jednu od glavnih uloga, dok Peđa Bjelac u ovom ostvarenju igra sporedni lik po imenu Moska.

U galeriji pogledajte Predraga Bjelca u filmu o Hariju Poteru:

1/4 Vidi galeriju Predrag Bjelac u filmovima o Hariju Poteru Foto: Warner Bros Collection / Everett / Profimedia

Vest o smrti Sema Nila potvrdila je porodica. Nil je preminuo u ponedeljak u Sidneju, a njegov odlazak opisan je kao iznenadan i neočekivan. Uzrok smrti nije saopšten.

Iznenadan odlazak

U saopštenju objavljenom na glumčevom nalogu na društvenim mrežama navedeno je da je Sem Nil u trenutku smrti bio bez raka. Porodica se zahvalila i osoblju privatne bolnice u Sidneju koje je brinulo o njemu.

Sem Nil Foto: NSW images / Alamy / Profimedia

Ta informacija posebno je potresla javnost jer je glumac samo nekoliko meseci ranije saopštio da je, nakon dugog lečenja, pobedio tešku bolest.

Teška dijagnoza

Sem Nil je 2023. godine otkrio da mu je dijagnostikovan angioimunoblastični T-ćelijski limfom, redak oblik non-Hočkinovog limfoma. Bolest je bila otkrivena u trećem stadijumu, a glumac je prolazio kroz zahtevne terapije.

U aprilu 2026. godine objavio je da pregledi više ne pokazuju prisustvo raka u njegovom organizmu. Njegova porodica sada je naglasila da se bolest nije vratila, ali druge okolnosti smrti nisu navedene.

Sem Nil Foto: Geoff Robins / AFP / Profimedia

Uloga za pamćenje

Iako je tokom karijere ostvario veliki broj zapaženih uloga, za milione gledalaca Sem Nil zauvek će ostati doktor Alan Grant iz Spilbergovog filma „Park iz doba jure“.

Lik smirenog i hrabrog paleontologa prvi put je odigrao 1993. godine, a kasnije mu se vraćao i u nastavcima popularne franšize. Ta uloga donela mu je svetsku slavu i učinila ga jednim od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije.

Sem Nil Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Njegova filmografija, međutim, bila je mnogo šira. Igrao je u ostvarenjima „Klavir“, „Lov na Crveni oktobar“, „Mrtva tišina“, „Horizont događaja“ i „Moja briljantna karijera“, dok ga televizijska publika pamti i po serijama „Merlin“ i „Birmingemska banda“.

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