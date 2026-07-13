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Na 33. izdanju Festivala evropskog filma Palić, koje će biti održano od 18. do 22. jula na Paliću i u Subotici, tradicionalno će biti dodeljene nagrade "Aleksandar Lifka" za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Ovogodišnji dobitnici prestižnog priznanja su mađarski reditelj Kornel Mundruco u kategoriji inostranih stvaralaca i glumac, scenarista i reditelj Radoš Bajić u kategoriji domaćih stvaralaca.

Korlnel Mundruco Foto: Festival evropskog filma Palić



Kornel Mundruco (1975) jedan je od najznačajnijih savremenih mađarskih filmskih i pozorišnih reditelja. Njegov autorski opus prepoznatljiv je po snažnim vizuelnim poetikama, društveno angažovanim temama i originalnom pristupu pripovedanju, a njegova ostvarenja redovno se prikazuju i nagrađuju na najprestižnijim evropskim festivalima. Studirao je glumu i filmsku režiju na Akademiji za dramu i film u Budimpešti, a međunarodnu pažnju privukao je već svojim ranim radovima, uključujući kratki diplomski film "Afta" i prvi dugometražni igrani film "Divni dani", koji je osvojio Srebrnog leoparda na Filmskom festivalu u Lokarnu 2002. godine.

Ah ta praznina, ta strašna praznina Foto: Warner Bros

Od 2003. godine njegovi filmovi redovno se prikazuju na Kanskom festivalu, gde je 2005. godine predstavio filmsku operu "Johana", slobodnu adaptaciju priče o Jovanki Orleanki. Najveći međunarodni uspeh ostvario je filmom "Beli bog" (2014), koji je osvojio glavnu nagradu selekcije "Izvestan pogled" (Un Certain Regard) u Kanu. Nakon toga usledili su filmovi "Jupiterov mesec" (2017) i "Evolucija" (2021), potvrđujući njegov status jednog od najintrigantnijih autora evropskog filma.

Njegov prvi film na engleskom jeziku, drama "Pieces of a Woman" (2020), imao je premijeru na Venecijanskom filmskom festivalu, a glavna glumica Vanesa Kirbi osvojila je Kup Volpi za najbolju glumicu u Veneciji i bila nominovana za nagrade BAFTA i Oskar. Pored filmske karijere, Mundruco je aktivan i u pozorištu i operi: osnivač je nezavisne trupe "Proton teatar", čije su predstave izvođene širom sveta, a režirao je i operske produkcije za vodeće evropske scene.

Radoš Bajić u novom filmu

1/7 Vidi galeriju Radoš Bajić Foto: Contarst studios