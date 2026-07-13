Festival evropskog filma Palić: Kornel Mundruco i Radoš Bajić laureati nagrada "Aleksandar Lifka"
Na 33. izdanju Festivala evropskog filma Palić, koje će biti održano od 18. do 22. jula na Paliću i u Subotici, tradicionalno će biti dodeljene nagrade "Aleksandar Lifka" za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Ovogodišnji dobitnici prestižnog priznanja su mađarski reditelj Kornel Mundruco u kategoriji inostranih stvaralaca i glumac, scenarista i reditelj Radoš Bajić u kategoriji domaćih stvaralaca.
Kornel Mundruco (1975) jedan je od najznačajnijih savremenih mađarskih filmskih i pozorišnih reditelja. Njegov autorski opus prepoznatljiv je po snažnim vizuelnim poetikama, društveno angažovanim temama i originalnom pristupu pripovedanju, a njegova ostvarenja redovno se prikazuju i nagrađuju na najprestižnijim evropskim festivalima. Studirao je glumu i filmsku režiju na Akademiji za dramu i film u Budimpešti, a međunarodnu pažnju privukao je već svojim ranim radovima, uključujući kratki diplomski film "Afta" i prvi dugometražni igrani film "Divni dani", koji je osvojio Srebrnog leoparda na Filmskom festivalu u Lokarnu 2002. godine.
Od 2003. godine njegovi filmovi redovno se prikazuju na Kanskom festivalu, gde je 2005. godine predstavio filmsku operu "Johana", slobodnu adaptaciju priče o Jovanki Orleanki. Najveći međunarodni uspeh ostvario je filmom "Beli bog" (2014), koji je osvojio glavnu nagradu selekcije "Izvestan pogled" (Un Certain Regard) u Kanu. Nakon toga usledili su filmovi "Jupiterov mesec" (2017) i "Evolucija" (2021), potvrđujući njegov status jednog od najintrigantnijih autora evropskog filma.
Njegov prvi film na engleskom jeziku, drama "Pieces of a Woman" (2020), imao je premijeru na Venecijanskom filmskom festivalu, a glavna glumica Vanesa Kirbi osvojila je Kup Volpi za najbolju glumicu u Veneciji i bila nominovana za nagrade BAFTA i Oskar. Pored filmske karijere, Mundruco je aktivan i u pozorištu i operi: osnivač je nezavisne trupe "Proton teatar", čije su predstave izvođene širom sveta, a režirao je i operske produkcije za vodeće evropske scene.
Radoš Bajić u novom filmu
Radoš Bajić (1953) ugledni je srpski glumac, scenarista i reditelj. Od početka svoje bogate karijere glumca ostvario je više od 100 uloga i spada u red najznačajnijih i najpopularnijih srpskih glumaca. U prvih dvadeset godina uspešne karijere sarađivao je sa uglednim filmskim i televizijskim rediteljima kao što su Veljko Bulajić, Živojin Pavlović, Živko Nikolić, Hajrudin Krvavac i drugi.