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Vest o smrti proslavljenog reditelja, scenariste, istoričara umetnosti i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji je preminuo 10. jula u 94. godini, duboko je potresla kulturnu javnost. Pored neizbrisivog traga koji je ostavio u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji, Kadijević je bio figura koja je oblikovala živote mnogih koji su imali privilegiju da odrastaju u njegovoj blizini. Jedan od njih je i poznati beogradski advokat Ivan Simić, koji je u emotivnom razgovoru, za Telegraf otkrio svoja sećanja na čoveka kojeg opisuje kao "poslednjeg dona jugoslovenske intelektualnosti".

Susret u detinjstvu

Simićevo poznanstvo sa Kadijevićem datira još iz 1984. godine, sa snimanja kultne serije "Vuk Karadžić", projekta koji je uvršten u riznicu svetske kulturne baštine na kojem je učestvovao njegov otac, Miodrag Simić.

"Čika Đorđa sam upoznao još kao dete, na snimanju serije "Vuk Karadžić". Moj otac, Miodrag Simić, radio je na tom projektu kao instrumentalista. Tamo su se moj otac i on upoznali i sprijateljili, a iz tog profesionalnog odnosa razvilo se duboko porodično prijateljstvo koje je trajalo decenijama", rekao je.

Živi u sećanju

1/7 Vidi galeriju Sećanja ne blede Foto: Petar Aleksić, Marko Petrović, Privatna Arhiva

Pored muzike, starijeg Simića i Kadijevića povezala je i zajednička strast prema umetnosti, budući da je Miodrag Simić pasionirani kolekcionar i prema rečima njegovog sina jedan od najvećih živih poznavalaca autentičnosti na srpskoj i jugoslovenskoj likovnoj sceni.

Živa enciklopedija i porodični prijatelj

Odrastajući uz Kadijevića i njegovu suprugu Danicu, mladi Ivan Simić je u njima imao ne samo desnu ruku svojih roditelja, već i lične uzore.

"Čika Đorđe i teta Danica su bili naši veliki porodični prijatelji. Oni su presudno uticali na mene da završim osnovne studije, da nastavim da se bavim pravom i steknem zvanje diplomiranog pravnika. Odrastao sam u njihovoj kući. Svaki susret sa njim bio je poseban doživljaj. Uvek ste mogli da čujete stvari koje niste znali, o kojima niste nigde mogli da pročitate. On je bio živa enciklopedija, ali i više od toga - poslednji don jugoslovenske intelektualnosti. Čovek koji je kreirao kulturnu politiku stare Jugoslavije", istakao je Simić.

Osvrćući se na Kadijevićev umetnički opus, Simić je istakao da je reč o autoru čija veličina prevazilazi lokalne okvire. Pored filma "Leptirica", koji je utemeljio horor žanr na ovim prostorima, Simić posebno izdvaja filmska i televizijska ostvarenja koja su menjala svest publike.

"On je bio jedan od rodonačelnika Crnog talasa. Njegovi filmovi, a posebno "Praznik", predstavljaju samu avangardu u razvoju filmske umetnosti u Srbiji. Serija "Vuk Karadžić", iako možda danas nepravedno zaboravljena, verovatno je jedini televizijski projekat koji je na tako veličanstven način rasvetlio razvoj moderne srpske države", istakao je.

Na kraju, Simić je zaključio da nove generacije, nažalost, nisu dovoljno svesne ko je bio Đorđe Kadijević, jer društvene okolnosti u kasnijim godinama nisu pogodovale razvoju i očuvanju intelektualnog nukleusa koji je on predstavljao.

"Ovo je trenutak da podsetimo na njegov kapacitet, stepen obrazovanja i znanja, ali i na njegovu nepokolebljivu veru i volju u umetnost. Čovekovu veličinu određuje ono što ostavlja iza sebe, a čika Đorđe je ostavio epohu", rekao je Simić i dodao da je, prema njegovom mišljenju, Đorđe Kadijević, uz pokojnog Dragoša Kalajića, bio možda jedan od najvećih intelektualaca koji je ova zemlja imala.

Telegraf/Kurir

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