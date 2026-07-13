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Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić potpisali su danas ugovor, vredan 25 miliona dinara, za četvrtu fazu radova u okviru Muzeja ćirilice, koja su opredeljena putem konkursa "Gradovi u fokusu" Ministarstva kulture.

Foto: Ministarstvo Kulture

Selaković je rekao da je to samo jedan u nizu ugovora koji je vezan za ovaj kapitalni nacionalni projekat u oblasti kulture.

- Ovih 25 miliona dinara, a sa prethodno uloženim novcem dosad, ukupno 95 miliona dinara, u prethodne tri godine uloženo je u staru seosku školu koja već godinama nije bila u funkciji, a sada je postala najmlađa nacionalna ustanova kulture u Srbiji - Muzej ćirilice. Ali ne sa ciljem da našu ćirilicu kao nematerijalno srpsko kulturno nasleđe stavimo u muzej, već naprotiv, da je sa ovog ovde mesta promovišemo, da širimo svest o neophodnosti upotrebe našeg matičnog nacionalnog pisma, da je popularišemo što je moguće više, a da još uz to oživimo jedan prelepi predivni deo Srbije upravo ovde u okolini rečice Rače, kod istorijski poznatog mesta manastira Rača - rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

On je napomenuo da je, pored sredstava Ministarstva kulture, i opština Bajina bašta uložila nešto više od 15 miliona dinara i to je investicija od gotovo milion evra.

- Uveren sam da ćemo biti u prilici da ovu investiciju vrlo brzo vratimo. Imajući u vidu da će muzej uskoro dobiti i svoje zaposlene i da će od tada funkcionisati u svom punom obimu. U ova prva četiri meseca rada muzeja imali smo pet hiljada poseta - rekao je ministar i dodao da tih pet hiljada poseta nije veliki broj, ali kada se zna da je muzej radio bez zaposlenih, da su u njemu radili volonteri, poklonici i ljubitelji naše kulture, onda je ova cifra zaista značajna - poručio je ministar.

Selaković u Bajinoj Bašti

1/10 Vidi galeriju Selaković u Bajinoj Bašti Foto: Ministarstvo Kulture

On se zahvalio Opštini Bajina Bašta na velikom radu, trudu i entuzijazmu.

- Volim to uvek da pomenem, Bajina Bašta može da posluži kao primer svakoj manjoj opštini u Srbiji kako u jednom kraju koji je bio osuđen da nestane, da odumre, koji je vladao ničim drugim do svojim nasleđem i prirodnim lepotama i bogatstvima, možete da napravite kulturno-turistički sadržaj koji će ovde privlačiti ljude - naglasio je Selaković.

On je rekao da očekuje takođe da će u toku jeseni ove godine Muzej ćirilice imati i prvu svoju ozbiljnu izložbu, koja će putovati kroz čitavu našu zemlju, ali ne samo kroz Srbiju već će biti organizovana i u Republici Srpskoj u toku Dana Srbije u Srpskoj, a tema izložbe biće zabrana ćirilice kroz istoriju, jer je ćirilica uvek bila i ostala jedan od prvih stradalnika prilikom okupacija ili napada na našu zemlju i na naš narod.

Foto: Ministarstvo Kulture

- Muzej ćirilice nije ustanova koja treba samo da štiti eksponate i nasleđe kao muzejska ustanova. Ona je ustanova savremenog stvaralaštva i njen zadatak je da se bavi popularizacijom i širenjem svesti o zaštiti ćirilice kao matičnog pisma srpskog jezika i srpskog naroda - poručio je Selaković, koji je predsedniku opštine uručio i ugovor o sufinansiranju projekta uređenja i opremanja laboratorijsko-istraživačkog centra Narodne biblioteke "Miloš Trebinac" u vrednosti od 400.000 dinara.

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