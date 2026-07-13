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Nakon premijere na HBO kanalu 25. juna, novi mađarski HBO Original dokumentarni film "Poganj Indulo: Šta bi rekla mama" (Meant To Be - The Story Of Pogany Indulo) dostupan je na HBO Max striming platformi. To je ostvarenje o Marcelu Sirmaiju, poznatijem kao Poganj Indulo, jednom od najintrigantnijih mladih muzičara na mađarskoj sceni koji je za samo četiri godine izrastao je u nezaobilazno ime nove generacije.

Foto: HBO

Film prati njegov put od prvih samostalnih nastupa u Budimpešti do najvećih bina i rasprodatih arena, pružajući dublji uvid u Marcijev privatni život. Još kao tinejdžer iz malog grada, sa izuzetno dubokim glasom, postao je rep senzacija već sa 18 godina. Kako njegova popularnost vrtoglavo raste, usklađivanje školskih obaveza, porodičnog života i muzičke karijere postajalo je sve izazovnije. Njegovi sirovi i iskreni tekstovi snažno su odjeknuli među publikom, okupljajući hiljade fanova i milione strimova. Ali brzi uspeh nosi i svoju cenu. Pritisak, zavisnost, kao i sve veći fizički i mentalni izazovi prete da ugroze njegov uspon.

Ovaj film je tokom tri godine snimanja režirao Oliver Mark Tot, novinar i dobitnik nagrade "Hegete Honorka", uz podršku HBO i produkcijske kuće "The Speak Easy Project".

Koliko vam je bilo teško da se naviknete na kamere tako dugo?

- U početku sam mislio da će se snimanje završiti nakon prvog intervjua i snimanja koncerta u Toldiju. Kao i kod mnogih sličnih predloga, pretpostavljao sam da će to biti samo kratkotrajan entuzijazam i da od svega neće biti ništa ozbiljno. Međutim, nije bilo tako. Video sam koliko su reditelj Oliver Mark Tot i direktor fotografije Mate Sombat bili posvećeni i puni energije, pa sam se s vremenom sve više navikavao na njihovo prisustvo. Nisam ni pomišljao da će sve ovo trajati godinama, ali su oni postali deo ekipe, razvilo se prijateljstvo i postalo je sasvim prirodno da su stalno uz nas. Prisustvo kamere mi je prvo bilo veoma neobično i čudno, ali sam se relativno brzo navikao. Mom okruženju, posebno ljudima koji nisu stalno na sceni, bilo je mnogo teže. Trebalo je skoro godinu dana da svi prihvate kamere i naviknu se na njih.

Foto: HBO



Kako je izgledao proces rada i gde su vas sve pratili tokom snimanja?

- U suštini, kad god je ekipa imala vremena, dolazili su i snimali smo - čak i na najmanjim i najneobičnijim lokacijama. Mislim da je upravo to doprinelo da priča bude potpuna: bili su uz mene u najrazličitijim situacijama.

Kada ste shvatili da je ovo mnogo veći projekat nego što ste prvobitno mislili?

- Tokom treće godine, kada se HBO uključio i kada je završena prva verzija filma. Tada sam počeo da osećam da će ovo biti nešto posebno, ne samo mali dokumentarac već projekat koji će zaista ugledati svetlost dana.

Foto: HBO



Kako je bilo vratiti se unazad i pogledati te tri godine svog života?

- Bilo je lepo, uzbudljivo i iscrpljujuće. Gledati sve što se dogodilo u tom periodu, pregledati sav materijal, ponovo proživljavati iskustva i videti svoje detinjstvo objedinjeno na jednom mestu bilo je veoma uzbudljivo, ali i emotivno zahtevno. Dok sam gledao film, prolazio sam kroz čitav spektar osećanja. Bilo je scena koje mi je bilo posebno teško da gledam, ali ništa ne bih menjao. Svakako je bilo poučno sagledati prošlost iz drugačije perspektive, a sada mnogo jasnije znam na kojim stvarima želim da radim i u kom pravcu želim da se razvijam.

Kome biste preporučili ovaj dokumentarac?

- Svima koji žele bolje da upoznaju mene, moju generaciju i ljude koji mogu da se poistovete sa iskustvima kroz koja sam prolazio. Ovo nije samo priča o jednoj rep karijeri.

Pogledajte slike sa snimanja filma

1/9 Vidi galeriju Poganj Indulo Foto: HBO

Kako su ljudi iz vašeg okruženja reagovali kada su saznali da će vaša priča postati HBO dokumentarac?

- Svi su bili veoma uzbuđeni i jedva čekaju da vide kako će sve ispasti. Reakcije su bile veoma pozitivne, što mi mnogo znači, jer izuzetno cenim mišljenje svojih najbližih i svojih fanova. Od njih crpim energiju za rad i ako se njima nešto dopadne, za mene je to već veliki uspeh.

Da li pratite neke nove muzičare koji se tek probijaju na sceni?

- Stalno posmatram svoje okruženje i one koji dolaze posle mene. Ima talentovanih mladih izvođača koji imaju ozbiljne šanse da ostvare uspešnu karijeru u ovoj industriji.

Foto: HBO

Kakvi su vam planovi?

- Još više muzike i još veći projekti. Trenutno radim na trećem studijskom albumu i nadam se da ćemo tokom 2026. nadmašiti prethodnu godinu kada je reč o koncertima i nastupima.

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