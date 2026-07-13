Tradicija koja već 19 godina okuplja ljubitelje pank muzike iz Srbije i regiona

Tradicija koja već 19 godina okuplja ljubitelje pank muzike iz Srbije i regiona

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Ljubitelji pank i alternativne muzike i ove godine okupiće se u selu Ladovica, gde će 17. i 18. jula biti održan tradicionalni pank festival "Pivski festival 1989". Manifestacija, koju već devetnaestu godinu organizuje udruženje građana Stara Škola, odavno je prerasla lokalne okvire i postala jedan od najprepoznatljivijih pank festivala u Srbiji i regionu.

Iako Ladovica broji svega oko 800 stanovnika, zahvaljujući entuzijazmu organizatora i velikom broju volontera, svake godine postaje mesto susreta ljubitelja dobre muzike iz svih krajeva Srbije, ali i inostranstva. Festival je od samog početka zamišljen kao neprofitabilan i isključivo volonterski projekat, sa ciljem da promoviše mlade i neafirmisane bendove, ali i da publici predstavi afirmisana imena domaće i regionalne pank scene.

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/7 Vidi galeriju Pivski festival u Ladovici Foto: Ustupljene fotografije

Prvog festivalskog dana, 17. jula, publiku očekuje takmičarski deo programa u kojem će nastupiti četiri benda, nakon čega će uslediti revijalni koncert grupe "Jorgovani".

Drugo festivalsko veče, 18. jula, rezervisano je za poznata imena pank i rok scene. Pred publikom će nastupiti "Savršeni Marginalci", zatim bečki ženski bend "Vulvarine", koji čine četiri muzičarke i koji je ove godine u Austriji proglašen za najbolji alternativni bend. Festivalski program upotpuniće i domaće punk rok legende "Cepeni Ćunci" i "Hidrogen", garantujući energičnu završnicu ovogodišnje manifestacije.

"Pivski festival 1989" od 2007. godine neprekidno okuplja ljubitelje pank muzike, a tokom dosadašnjih izdanja posetilo ga je više od 100.000 ljudi iz Srbije, regiona i sveta. Na njegovoj bini nastupali su brojni poznati izvođači, uključujući i bendove iz inostranstva, zahvaljujući čemu je Ladovica stekla posebno mesto na mapi kulturnih i muzičkih događaja na Balkanu.

Pivski festival u Ladovici, grupa Jorgovani Foto: Ustupljene fotografije

Ulaznice će moći da se kupe na samom ulazu u festivalski prostor po ceni od 800 dinara za jedno veče. Za sve posetioce koji dolaze iz udaljenijih mesta organizovan je i besplatan kamp u okviru festivalskog prostora, što dodatno doprinosi jedinstvenoj atmosferi po kojoj je ovaj događaj godinama poznat.

Organizatori poručuju da ih i ove godine očekuju dva dana vrhunske muzike, druženja i pozitivne energije, uz želju da festival nastavi da povezuje mlade ljude, promoviše alternativnu kulturu i potvrdi da ljubav prema muzici može da učini veliko čak i jedno malo selo poput Ladovice.

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