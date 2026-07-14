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RTS je konačno potvrdio pisanje Kurira da se snima serija "Teslina pošiljka - Kod proroka" u režiji Nemanje Ćeranića. U pitanju je mistična priča o zagonetnoj pošiljci koja istragom vodi do Tesline zaostavštine koja je posle njegove smrti iz Amerike stigla u Beograd. Glavni junak Novak Ivanović upada u trilerski zaplet posle smrti kolege Roberta, koji nije stigao da mu otkrije razlog zakazanog susreta. Iznenada se nalazi u svetu tajnih arhiva, tajnih društava, porodičnog nasleđa, delimičnih tragova dokumenata i neobične Tesline pošiljke koja može da promeni svet. Motiv za seriju je istoimeni roman Vanje Bulića.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages, Profimedia

"Kad rešiš tajnu iz prošlosti, rešićeš ono što ti se događa danas. Ovo je malo specifičnija priča 'Teslina pošiljka', u kojoj je, u principu, glavni junak Narodna biblioteka. Kao deca u školi smo učili da je Narodna biblioteka srušena i da su sve knjige izgorele. A podnaslov moje knjige 'Teslina pošiljka' je: 'Kad knjiga izgori, pepeo progovori'", rekao je Vanja Bulić, autor romana "Teslina pošiljka".

Prateći tragove koje ima, Novak, izmanipulisan, postaje vodič mnogima koji su opsednuti Teslinom pošiljkom. Jedna od lokacija na kojoj traga za odgovorima je i gerontološki centar.

"Žarko je naučnik koji pokušava da dešifruje Teslinu pošiljku. Čovek koji ima deo šifre, ili koji sigurno zna deo šifre – ja znam jedan deo, ali ne znamo celu šifru – nalazi se ovde. Zbog njega sam ja ovde u ovom trenutku“, rekao je Predrag Miki Manojlović.

Foto: RTS

"Stoja je veoma važan lik, zapravo čuvar tajne. Tajne koja može da bude od velike koristi ne samo našem narodu, nego i celom svetu", rekla je Mirjana Joković.

Foto: Gordan Jović/ Rts

Iako na prvi pogled deluje kao misterija, triler i novinarska drama, serija je, pre svega, priča o putu istine u tri pravca.

"Neki ljudi žele da se domognu istine i da njome manipulišu. Drugi put istine je da ta druga frakcija ne dozvoljava da se uopšte dođe do nje i da se sazna šta je ona. A naš glavni junak želi da sazna šta je Teslina pošiljka i šta se u njoj krije", rekao je Nemanja Ćeranić, reditelj.

Foto: Nemanja Nikolić

Intrigantna misteriozna priča "Teslina pošiljka - Kod proroka", u koprodukciji RTS i TS Medija i izvršnoj produkciji "Film distrikta" i Tatjane Žeželj Gojković, kroz osam epizoda, sa brojnim likovima, organizacijama i zapletima, stiže pred gledaoce početkom naredne godine.

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