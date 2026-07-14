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Đorđe Kadijević, jedan od najznačajnijih filmskih i televizijskih reditelja sa ovih prostora, preminuo je 10. jula u Beogradu, u 94. godini, a danas će biti sahranjen. Autor kultne „Leptirice“, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar iza sebe je ostavio dela koja su trajno promenila domaću kinematografiju, ali i životnu priču obeleženu nizom bolnih porodičnih gubitaka.

Samo devet dana pre njegove smrti, 1. jula, preminuo je i njegov sin Aleksandar Kadijević, ugledni istoričar arhitekture i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Đorđe Kadijević napustio je ovaj svet upravo na dan kada je održana komemoracija njegovom sinu.

Foto: Petar Aleksić

Majka i sestra ubijene u porodičnom domu u Beogradu

Porodične tragedije Đorđa Kadijevića počele su mnogo ranije. Iako su njegova majka i sestra preživele Drugi svetski rat i ustaški progon, kasnije su stradale u stravičnom zločinu u Beogradu.

Kadijević je ispričao da se u njegovu sestru, koja je tada imala trideset godina, zaljubio dvostruko stariji muškarac. Pošto ona nije želela da se uda za njega, on je iz osvete došao u porodičnu kuću i ubio nju i njihovu majku, a potom presudio i sebi.

Foto: Nenad Kostić

Reditelj je govorio da je morao da uđe u prostoriju i vidi njihova tela, ocenjujući da je njegova prvobitna porodica tog dana bila potpuno uništena.

– Moja majka i sestra postale su žrtve zločina odmazde – rekao je Kadijević, opisujući događaj koji je ostavio neizbrisiv trag u njegovom životu.

Ćerku je izgubio kada je imala samo 24 godine

Jedan od najtežih trenutaka u Kadijevićevom životu bila je smrt ćerke Jelene, koja je, prema njegovim rečima, preminula od posledica šećerne bolesti u 24. godini.

Foto: Nenad Kostić

Šest godina kasnije izgubio je i suprugu Danicu, nakon čega je otvoreno govorio o samoći koja je postala deo njegovog života.

– Moja ćerka je umrla od šećerne bolesti u 24. godini, a šest godina kasnije još strašnija bolest napala je moju ženu – ispričao je svojevremeno Kadijević.

Govoreći o bolu koji je nosio, priznao je da se posle smrti ćerke i supruge više nije osećao isto.

– Ja sam umro zajedno sa mojom ćerkom i ženom – rekao je u jednoj od svojih najpotresnijih ispovesti.

Video: In memoriam Zdravko Šotra