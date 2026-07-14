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Mountain Music Fest (MMF) nije samo muzički festival. To je vikend proveden u prirodi, susret muzike, umetnosti, avanture i zajedništva, mesto na kojem se umesto gužve biraju trenuci, a umesto buke - muzika.

Pod sloganom „MMF JE RAZLOG“, ovogodišnje izdanje Mountain Music Fest (31.7 - 2.8) na Divčibarama nastavlja ideju koja od 2016. godine okuplja zajednicu ljudi željnih drugačijeg festivalskog iskustva - dovoljno malog da ostane intiman, a dovoljno velikog da ponudi program svetskog kvaliteta.

Foto: Milovan Ilić

Na ovogodišnjem MMF-u nastupiće neka od najznačajnijih imena domaće, regionalne i međunarodne scene: Nu Genea Live Band, The Brand New Heavies, Rundek, Haustor & Ekipa, Bajaga i Instruktori, Zoster, Elemental, Nikola Vranjković, Del Arno Band, KOIKOI, Z++, Bigru i Paja Kratak, IDEM i Ubili su Batlera.

Elektronski program donosi nastupe renomiranih DJ-eva i producenata među kojima su Marcellus Pittman (SAD), Young Pulse (Francuska), Gino Grasso b2b LTJ X-Perience (Italija), Adriatic Social Club (Hrvatska), Stella Zekri (Nemačka), Hugo, White City Soul, Marko Pavlović, Tetkine Radosti, Peppe, Tonico70, Nikola Vemić, Džoni Vujović, Timbe b2b Iron i mnogi drugi.

Ali MMF je mnogo više od muzike.

Foto: Milovan Ilić

Tokom festivalskog vikenda posetioce očekuje više od 40 dodatnih sadržaja: kreativne radionice, umetnički performansi, filmske projekcije pod otvorenim nebom, degustacija hrane, sportske aktivnosti i brojni sadržaji namenjeni svim generacijama, poput BoljiOnline radionica koje će svim posetiocima, posebno najmlađima, pomoći da se bolje i bezbednije snalaze u digitalnom okruženju.

Tokom festivala biće prikazani domaći filmski klasici „Varljivo leto '68“ i „Majstori, majstori“, digitalno restaurisani u okviru projekta A1 Kinoteka. Ovaj zajednički projekat Jugoslovenske kinoteke i A1 Srbija skoro deceniju čuva i digitalno unapređuje domaću filmsku baštinu, približavajući je i novim generacijama.

Foto: Milovan Ilić

Kako bi hiljade posetilaca nesmetano delili svoje omiljene festivalske trenutke i ostali povezani, A1 Srbija će na lokaciji festivala obezbediti dodatne mrežne kapacitete za još bolje korisničko iskustvo.

Zahvaljujući podršci kompanije A1, tokom trajanja Mountain Music Festa na Divčibarama saobraćaće i fanki vozić koji će posetiocima olakšati dolazak do festivalskog prostora, pretvarajući i samo putovanje u deo festivalskog doživljaja.

ELEPHANT SOLAR bina, koja se u potpunosti napaja energijom sunca, i ove godine predstavlja jedan od simbola održivosti MMF-a. Kao ekološki partner festivala, Elephant pomaže da se karbonski otisak festivala smanji za više od 2,5 tone, kroz korišćenje obnovljivih izvora energije, ali i kroz primenu održivih rešenja poput višekratnih festivalskih čaša iz kojih će se služiti piće tokom festivala. Svi koji tokom festivala prikupe 10 praznih limenki moći će da ih zamene za Elephant poklon.

Foto: Milovan Ilić

Festival će zajedno sa inicijativom „Svaka limenka se računa“ realizovati akciju „Menjamo prazne limenke za pune“. Posetioci će za deset prikupljenih limenki moći da preuzmu piće po izboru na festivalskim šankovima, čime reciklaža nastavlja da bude deo festivalskog iskustva. Akcija ima za cilj i podizanje svesti o značaju reciklaže aluminijumskih limenki, koje mogu da se recikliraju iznova i iznova bez gubitka kvaliteta, čime ostaju trajno u upotrebi kao deo cirkularne ekonomije. Kroz inicijativu „Svaka limenka se računa“, posetioci će biti podstaknuti da limenke nakon konzumacije odlože u namenske kante za reciklažu i tako svojim malim korakom doprinesu očuvanju resursa i životne sredine.

Na planini, u zagrljaju šume, daleko od gradske vreve, MMF gradi prostor u kojem muzika, umetnost i priroda postoje u istom ritmu.

Jer MMF nije događaj. MMF je razlog da leto provedete drugačije.