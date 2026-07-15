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Film "Majkl" ušao je u istoriju kao prvi biografski film koji je na svetskim bioskopskim blagajnama zaradio više od milijardu dolara. Biografski film o Majklu Džeksonu time je postao i prvi naslov studija Lionsgate koji je premašio tu granicu i jedan od tek dva filma objavljena 2026. godine kojima je to uspelo.

Prema podacima koje prenosi Variety, film je u SAD zaradio 371,8 miliona dolara, a na međunarodnim tržištima 629,8 miliona, čime je ukupna zarada dosegla 1.001 milijardu dolara. Osim što je postao prvi biografski film s više od milijardu dolara zarade, srušio je i nekoliko drugih rekorda. Ostvario je najbolje vikend otvaranje muzičkog biografskog filma, postao najuspešniji muzički biografski film svih vremena i najuspešniji film snimljen prema životu stvarne osobe, nadmašivši "Openhajmera".

Film prati uspon Majkla Džeksona

Film je režirao Antoan Fukua, a u bioskope je stigao 24. aprila. Glavne uloge tumače Džafar Džekson, Nija Long, Lora Harijer, Džulijano Krue Valdi, Majls Teler i Kolman Domingo. Radnja prati život Majkla Džeksona, od prvih muzičkih koraka u sastavu The Jackson 5 do uspona u jednu od najvećih svetskih muzičkih zvezda. Uz njegovu karijeru prikazuje i deo privatnog života i neke od najpoznatijih nastupa iz rane solo karijere.

U pripremi je i nastavak filma. Prema dosad objavljenim informacijama, prvi deo se završava u trenutku kada Džekson doseže vrhunac svoje karijere, ostavljajući nastavku prostor za prikaz kasnijih događaja iz negovog života.

Nastavak će se, prema rečima čelnika Lionsgatea, baviti periodom koji prvi film nije obuhvatio. Budući da se prvi deo fokusira na Džeksonovo detinjstvo, početak karijere u grupi The Jackson 5 i prve godine samostalne karijere, očekuje se da će drugi film prikazati kasnije faze života kralja popa.

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