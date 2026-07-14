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Skoro tri hiljade godina živi Homerov ep, priča o hrabrosti, časti i iskušenju, priča o ljudskoj prirodi i hiru bogova, priča koja je sada ispričana objektivom filmske kamere i prevazilazi okvire svega što je čovek do sada iskusio.

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Vizionarski reditelj, Kristofer Nolan, predstavlja nam epski spektakl koji pomera granice filmske industrije, hrabro čineći ono što niko pre njega nije. Inspirisan jednim od najvećih dela svetske književnosti, Nolan pred našim očima oživljava legendu o kralju Itake koji pokušava da se vrati kući, o čoveku koji prevazilazi iskušenja da bi pronašao put do sebe.

Snimljen u potpunosti IMAX kamerama, "ODISEJA" (THE ODYSSEY) obuzima čula svojih gledalaca. Zato ne propustute priliku da od četvrtka 16. jula, doživite film koji ceo svet čeka i budete deo istorije svetske kinematografije.

U bioskopu Cineplexx Galerija, 16. jula od 19 časova posetioci će imati priliku da na trenutak zakorače u antički svet, trenutak koji ćemo zajedno učiniti da traje zauvek u našim sećanjima. Osetićemo Penelopinu nadu dok za razbojem tka i para, Telemahov strah da nikada neće biti dostojan oca, pohlepu Antinoja i snažnije od svega, Odisejevu čežnju za domom.

Pogledajte kako je bilo na premijeri u Londonu

1/5 Vidi galeriju Zendeja na londonskoj premijeri filma "Odiseja" Foto: Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia, ABACAPRESS.COM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od 20 časova, u IMAX dvorani biće održana specijalna projekcija kojom film „ODISEJA“ uplovljava u svoje bioskopsko putovanje. Sa velikim zadovoljstvom možemo da kažemo da je svečana projekcija rasprodata do poslednjeg mesta i da su najstrastveniji fanovi filmske umetnosti pokazali da je „ODISEJA” najočekivaniji film decenije.

O FILMU

Novi film Kristofera Nolana, „ODISEJA“, je mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu, a u naše bioskope stiže 16. jula 2026. godine.

U glavnim ulogama gledaćemo Meta Dejmonda, Toma Holanda, En Hetavej, Roberta Patinsona i Lupitu Njongo, kao i Zendeju i Šarliz Teron.

Foto: Promo

Film „ODISEJA“ producirali su Ema Tomas i Kristofer Nolan u ime njihove kompanije Sinkopi. Izvršni producent je Tomas Hejslip.