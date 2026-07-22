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Tanasije Uzunović ostao je upamćen kao jedan od velikana domaćeg glumišta, a široka publika posebno ga pamti po ulozi Rajka Maleševića u seriji „Moj rođak sa sela“. Iza ozbiljnog i upečatljivog umetničkog opusa krila se i njegova velika privrženost porodici, a naročito ćerki Sofiji, koju je dobio u 50. godini sa trećom suprugom Mirom.

Foto: Marina Lopičić

Sofija Uzunović još kao devojčica pokazivala je interesovanje za književnost, muziku i umetnost. Iako je vremenom postalo jasno da je privlači gluma, njen otac u početku nije želeo ni da čuje da izabere isti poziv.

Tanasije je dobro poznavao neizvesnost i surovost glumačke profesije, pa je ćerki od početka stavio do znanja da poznato prezime neće biti dovoljno i da svoj put mora da pronađe sama.

Tanasije Uzunović nije želeo da mu ćerka postane glumica

Foto: Nemanja Nikolić

Govoreći svojevremeno o Sofijinom odrastanju, glumac je otkrio da nije odmah prepoznao da će ona poći njegovim stopama.

– Lepo je pisala, zanimala se za književnost, težila je za autentičnim izrazima u muzici. U gimnaziji je odlazila u „Dadov“, što mi je bilo veoma drago jer sam smatrao da je bolje da vreme provodi u dramskoj sekciji nego da se interesuje za folk i rijalitije – pričao je Uzunović.

Jedan njegov prijatelj tada mu je rekao da će Sofija jednog dana postati glumica, ali Tanasije takvu mogućnost nije želeo da prihvati.

– Odgovorio sam mu da to ne dolazi u obzir, a on je na to samo proročanski kazao: „Videćeš“. I ispostavilo se da je bio u pravu – ispričao je glumac.

Foto: Marina Lopičić

Sofija prvi put nije uspela da položi prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti. Njen otac joj je tada otvoreno rekao da mora da bude spremna na teške odluke i odricanja ukoliko zaista želi da se bavi glumom.

Kasnije je upisala Akademiju umetnosti u klasi profesorke Dragane Varagić, a Tanasije joj je već na prvoj godini objasnio da u toj profesiji ne može da računa na protekciju.

– Skrenuo sam joj pažnju da u ovoj profesiji nema protekcije, da sama mora da pokaže koliko vredi i pronađe svoj put – govorio je Uzunović.

Sofija Uzunović krenula očevim stopama

Foto: Printscreen/Youtube

Sofija je vremenom izgradila sopstvenu glumačku karijeru. Publika ju je gledala u serijama „Vojna akademija“ i „Nemanjići – rađanje kraljevine“, dok je igrala i u predstavama Narodnog pozorišta u Beogradu.

U predstavi „Velika drama“ našla se u istoj glumačkoj podeli sa ocem. Tanasije je tumačio Zariju Vučića, dok je Sofija igrala Tijanu, ali njih dvoje nisu imali zajedničku scenu.

Iako se u početku protivio njenoj odluci, Tanasije je želeo da Sofija postane samostalna umetnica, a ne samo „ćerka poznatog glumca“. Njegova strogost bila je, zapravo, način da je pripremi za profesiju u kojoj talenat nije dovoljan bez discipline, istrajnosti i spremnosti na odbijanja.

Za očevu smrt saznala iz poruke drugarice

Foto: Marina Lopicic

Tanasije Uzunović preminuo je 10. marta 2023. godine u Beogradu, u 81. godini. Tokom karijere duže od pola veka igrao je na scenama Jugoslovenskog dramskog i Narodnog pozorišta, kao i u brojnim filmovima i televizijskim serijama.

Posebno bolan trag na Sofiju i njenu majku ostavio je način na koji su saznale da je glumac preminuo. Sofija je ispričala da je najpre dobila poruku saučešća od drugarice, iako porodicu do tog trenutka niko nije obavestio o smrti.

– Drugarica mi je izjavila saučešće porukom i bila sam u šoku. Pozvala sam mamu, koja je bila u prodavnici, da pitam da li je tata umro, ni ona nije znala. Kad sam se vratila kući, videla sam na televiziji obaveštenje o tatinoj smrti – ispričala je Sofija.

ŽPogledajte u galeriji ulogu Tanasija Uzunovića u "Južnom vetru":

1/5 Vidi galeriju Tanasije Uzunović u filmu Južni vetar Foto: Nemanja Miščević, RTS

Njena majka potom je pozvala Vojnomedicinsku akademiju, gde je Tanasije bio na intenzivnoj nezi i gde posete nisu bile dozvoljene. Tek tada im je lekar potvrdio da je glumac preminuo.

Prema Sofijinim rečima, rečeno im je da broj telefona njene majke nije mogao u celosti da se očita i da se takve vesti porodici saopštavaju telegramom. Međutim, ni više od tri nedelje nakon njegove smrti telegram nije stigao na njihovu adresu.

– Zbog svega toga obe smo bile u velikom stresu i šoku, to nas je baš potreslo. Da tata nije bio poznata ličnost, ko zna, možda ne bismo ni saznale da je preminuo – zaključila je Sofija.

Poslednji dan koji je proveo sa porodicom

Sofija se prisetila i poslednjeg dana koji je njen otac proveo kod kuće. Tanasije je tada na kratko pušten sa VMA jer je želeo da vidi suprugu i ćerku.

Foto: Dragana Udovičić

Kako je ispričala, spustio je glavu na njeno rame, zagrlio je i rekao da bi voleo da poživi još malo kako bi proveo dodatno vreme sa njima.

Poticao je iz ugledne porodice koja je ostala bez imovine

Život Tanasija Uzunovića pratila je i složena porodična istorija. Uzunovići su pre Drugog svetskog rata pripadali uglednim i imućnim beogradskim porodicama, a posedovali su devet kuća u glavnom gradu.

Glumac je govorio da su se među najvećim porodičnim nekretninama nalazile zgrade u Ulici kralja Milana i Nušićevoj ulici. Pojedini objekti stradali su tokom ratnih bombardovanja, dok je deo imovine oduzet posle Drugog svetskog rata.

Video: Govor Ivane Žigon na sahrani Tanasija Uzunovića