Slušaj vest

Đorđe Kadijević, velikan domaće kinematografije, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar biće sahranjen danas na Centralnom groblju u Beogradu.

Poslednji ispraćaj jednog od naših najznačajnijih televizijskih i filmskih autora zakazan je za 13.30 sati, a reporter portala Mondo javlja da je porodica reditelja zabranila ulazak u kapelu, kao i da se na ulazu nalazi obezbeđenje.

Do kovčega nije mogao ni Radoslav Zelenović, prijatelj Đorđa Kadijevića, koji je do poslednjeg dana bio s njim u kontaktu i koji je za Mondo rekao da je došao da ga ispoštuje i isprati na večni počinak, ali da mu nije dozvoljeno da uđe u kapelu. Reporter je zabeležio da je na Centralno groblje došao i glumac Miki Manojlović.

U galeriji pogledajte ko je došao na sahranu Đorđa Kadijevića:

1/7 Vidi galeriju Sahrana Đorđa Kadijevića Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Porodica nije dala ljudima da uđu ni da ostave cveće, nego su ožalošćene prijatelje i saradnike radnici sa groblja usmeravali da ostave vence ispred kapele, nakon čega će ih poneti kada krene povorka, saznaje Mondo.

Pored kovčega su supruga njegovog preminulog sina i unuk.

Đorđe Kadijević Foto: Petar Aleksić

Kadijević je preminuo 10. jula u 94. godini, a javnost je dodatno potresla činjenica da jesamo devet dana ranije, 1. jula, preminuo i njegov sin, dr Aleksandar Kadijević. On je bio redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i jedan od vodećih regionalnih stručnjaka za istoriju arhitekture.

Tragedija za tragedijom

Velikan jugoslovenske kinematografije živeo je život ispunjen tragedijama. Samo nekoliko dana pre nego što je preminuo, ostao je bez sina, Aleksandra Kadijevića. Sudbina je uredila i da otac umre na dan komemoracije sinu.

Foto: Nenad Kostić

Izgubio je ćerku kada joj je bilo 24 godine, a potom i suprugu, a u jednom intervjuu je otkrio da je u stravičnom zločinu ostao bez sestre i majke.

Kadijević je u velikoj životnoj ispovesti opisao jeziv zločin iz strasti u kojem su stradale njegova majka i sestra. Oni su preživeli Drugi svetski rat i ustaški progon, ali je njegova primarna porodica kasnije potpuno istrebljena u Beogradu zbog osvete.

U njegovu sestru, koja je imala 30 godina, zaljubio se duplo stariji muškarac. Pošto sestra nije želela da se uda za njega, taj čovek je iz osvete počinio strašan zločin. On je u porodičnom domu u Beogradu ubio i Kadijevićevu majku i njegovu sestru, a nakon toga je izvršio samoubistvo.

Video: Sahrana Sejde Bešlić