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Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je sa predsednikom Opštine Bečej Vukom Radojevićem ugovor kojim je Ministarstvo kulture kroz konkurs "Gradovi u fokusu 2026" opredelilo 20 miliona dinara za sanaciju i rekonstrukciju krovne i međuspratne konstrukcije dela zgrade Gradskog muzeja.

Investicija u objekat od neprocenjive vrednosti

Selaković je istakao da je u prethodne četiri godine putem različitih konkursnih projekata Ministarstvo kulture investiralo u opštinu Bečej 31 milion i 130 hiljada dinara, a da je od te cifre 21.900.000 dinara opredeljeno ove, 2026. godine.

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1/14 Vidi galeriju Ministarstvo kulture: Bečeju 20 miliona dinara kroz konkurs "Gradovi u fokusu 2026" Foto: Ministarstvo Kulture

"Glavni kapitalni projekat je projekat sanacije i rekonstrukcije krova i međuspratne konstrukcije Narodnog muzeja, odnosno Zavičajnog muzeja u Bečeju, sjajnog muzeja po onome što čuva u svojim zbirkama, po pokretnom kulturnom nasleđu od neprocenjive vrednosti. Objekat ima i istorijski značaj i u zaštićenoj je zoni, ali u njega, u kapitalnom smislu, nije ulagano od izgradnje krajem pretprošlog veka", rekao je Selaković.

Model sufinansiranja za potpunu obnovu

Ministar je dodao da opredeljena sredstva nisu dovoljna da se posao uradi u celini jer konkurs "Gradovi u fokusu" podrazumeva sufinansiranje kapitalnih projekata u oblasti kulturne infrastrukture.

"Uvereni smo da će opština Bečej, zajedno sa Pokrajinskom vladom i Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu uspeti da obezbedi ukupan iznos koji je oko 35 miliona dinara i da ćemo time započeti samo jednu veliku i dugo čekanu fazu u razvoju muzeja, a to je potpuna rekonstrukcija objekta Zavičajnog narodnog muzeja u Bečeju", naglasio je Selaković.

Decenija programa "Gradovi u fokusu"

Prema njegovim rečima, opština Bečej nije prvi put partner Ministarstvu kulture za program "Gradovi u fokusu".

Ministarstvo kulture: Bečeju 20 miliona dinara kroz konkurs Gradovi u fokusu 2026 Foto: Ministarstvo Kulture

"Konkursna linija "Gradova u fokusu" postoji od 2016. godinе. Te godine Srbija je pokazala prve znake svog ekonomskog i privrednog oporavka. Ušla je u zonu neprekidnog privrednog rasta i tada je na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića uvedena programska linija "Gradovi u fokusu" kojom je za ovih 11 godina uručeno ugovora, potpisano i realizovano ugovora u vrednosti većoj od dve milijarde i 380 miliona dinara. Mnoge opštine rekonstruisale su posle više decenija svoje centre za kulturu, odnosno domove kulture, galerije, biblioteke, pozorišta i druge objekte od značaja za odvijanje važnih kulturnih programa", poručio je Selaković i izrazio uverenje da je renoviranje Narodnog muzeja u Bečeju samo prva faza na ovom objektu koju će zajednički raditi Ministarstvo kulture i lokalna samouprava.

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