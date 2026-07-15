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Na 33. Festivalu evropskog filma Palić, koji se održava od 18. do 22. jula 2026. na Paliću i u Subotici, u okviru 15 selekcija biće prikazano oko 100 filmova.

Domaća premijera filma "Čuvar ikone"

1/7 Vidi galeriju Čuvar ikone svetog Đorđa Foto: Contrast Studios

U glavnom takmičarskom programu koji je selektovao Nikolaj Nikitin, publika će moći da pogleda devet evropskih ostvarenja: U filmu „Ah ta praznina, ta strašna praznina“ reditelja Simona Verhovena (Nemačka) glavni junak Joahim balansira između bizarnih izazova u školi glume i ekscentričnih rituala svojih domaćina, pokušavajući da pronađe svoje mesto u svetu. „Čuvar ikone Svetog Đorđa“ rediteljke Jelene Bajić Jočić (Srbija)inspirisan je istinitim događajima i prati život Stanoja, ponosnog seljaka vezanog za pradedovsko ognjište na planini Radan. „Dobra ćerka“ Džulije de Pas (Španija) govori o tri generacije žena koje se suočavaju sa stvarnošću i odlučuju o svojoj budućnosti; dok „Elenina promena“ Stefanosa Civopulosa (Grčka) prati život Elene, rumunske migrantkinje i samohrane majke koja sanja o stabilnom životu za sebe i svog malog sina. U filmu „Kao kod kuće“ Gabora Holtaija (Mađarska) pratimo neobičnu otmicu Rite, naizgled sasvim obične i usamljene žene; ostvarenje „Kinesko more“, koje režira Jurgis Matulevičius (Litvanija), prati šampiona u borilačkim veštinama Osvalda, koji slučajno povređuje devojku na ulici i biva izbačen iz sportskog saveza; dok „Mo Papa“ rediteljke Eve Megi (Estonija) u središtu radnje ima Eugena, bivšeg zatvorenika koji je odslužio deset godina zbog izazivanja smrti svog mlađeg brata u tragičnom incidentu. „Nesrećna majka“ rediteljke Zuzane Hajnrih (Nemačka) prati junakinju koja majčinstvo sa svojim partnerom i novorođenom bebom doživljava kao vrstu zatvora, dok „Nino u raju“ Lorana Mikelija (Belgija) u središtu ima istoimenog junaka koji sa svojom devojkom i prijateljima pokušava da pronađe mesto u svetu koji je odustao od njih.

Vizual FEF Palić Foto: Promo

U takmičarskom programu „Paralele i sudari“ naći će se osam ostvarenja po izboru Julije Sinkevič. „Chica Checa“ reditelja Šimona Holija (Češka) prati odnos udovice Zdene iz malog češkog sela i njenog sina Lukaša, koji čuva tajnu o svom životu kvir osobe u Parizu. „Ka pobedi!“ Valentina Vasjanoviča (Ukrajina) smešten je u fiktivnu blisku budućnost, kada je rat završen, a filmski reditelj ostaje bez posla i sreće. Ostvarenje „Mlečni zubi“ Mihaja Minkana (Rumunija) smešteno je u Rumuniju 1989. tokom poslednjih dana Čaušeskuove diktature, gde desetogodišnja Marija ostaje jedini svedok misterioznog nestanka svoje sestre. „Nezahvalna bića“ Olma Omerzua (Češka) prati odmor dvojezične porodice na Jadranu ispunjen brojnim izazovima; „Prljavi novac za Bele noći“ režirali su Kristina Grozeva i Petar Valčanov (Bugarska), a njihov film prati supružnike koji gube ušteđevinu kada ih turistička agencija prevari nakon izbijanja ruske invazije na Ukrajinu. Film „Reci mi šta osećaš“ Lukaša Rondude (Poljska) nudi zanimljiv pogled na savremenu ljubav, ranjivu muškost i živote oblikovane vezama i raskidima; „Samohrana majka“ rediteljke Janike Askevold (Norveška) prati novinarku vođenu radoznalošću, koja odlučuje da postane samohrana majka uz pomoć donora sperme; dok „Ulja“ Vistura Kairiša (Letonija) prati tinejdžerku dvometrašicu koja 1964. odrasta na zabačenoj seoskoj farmi i započinje košarkašku karijeru.

Film Mlečni zubi Foto: Promo

U selekciji „Novi evropski dokumentarni film“ na programu je pet filmova: „Kako razgovarati sa Lidijom?“ gruzijske rediteljke Rusudan Gaprindašvili, „Plastični bogovi i ogledalo“ (Branko Lazić, BIH), „Sunovrat“ (Anat Even, Francuska), „Tiha poplava“ (Dmitro Suholitkij-Sobčuk, Ukrajina) i „Tragovi“ (Alisa Kovalenko, Ukrajina).

Selekcija Eco dox sa najboljim evropskim ekološkim dokumentarcima sadrži devet dugometražnih i kratkih filmova: „Contingentia“ (Vasilije Bujaković, Srbija), „Crveni vetar“ (Ljubica Blagojević, Srbija), „Džejsonova kutija“ (Mihael Štrasburger, Nemačka), „Moramo preživeti“ (Tomaš Krupa, Slovačka), „Otpornost“ (Tomaš Elšik, Češka), „Ribar iz Halikarnasa“ (Orhan Tekeoglu, Turska), „Šta je dovraga voda“ (Anja Bilanović, Srbija), „U bakalara verujemo“ (Guro Saniola Bjerk, Norveška) i „Životinjska vrsta“ Tare Radusinović (Srbija). Selektor ova dva programa je Igor Toholj.

Program „Novi mađarski film“ ove godine predstaviće pet ostvarenja savremene mađarske kinematografije: „Gušenje“ Zoltana Vamoša, „Jurodiva bajka“ Zoltana Bičkeija, „Materica“ Borbale Nađ, „Teodor Romža“ Atile Bokora i „Zenica oka mog“ Bernadete Majer; dok će program „Nemačka u fokusu“ prikazati ostvarenja „Ljubavnice“ rediteljke Koxy, „Kućna zabava“ Ditriha Brigemana, „Druga zemlja“ Mihaela Koflera, kao i dvadesetak kratkih filmova, u saradnji sa German Films, centrom za promociju nemačkih filmova u svetu.

Ovogodišnjim dobitnicima nagrade „Aleksandar Lifka“ biće posvećene posebne selekcije u okviru kojih će biti prikazana ostvarenja: „Heroji Halijarda“ Radoša Bajića i „Beštije“ u kojem Bajić tumači jednu od glavnih uloga, kao i filmovi „Delta“, „Divni dani“ i „Nežni sin – Frankenštajnov projekat“ Kornela Mundruca.

Foto: Promo

Na Festivalu evropskog filma biće prikazane i četiri specijalne projekcije: „Duplikat“ (Marko Glušič, Srbija), „Ispočetka“ (Duman Erkimbek, Kazahstan), „Sutra ujutru“ (Jani Bojadži, Severna Makedonija) i „Sve o kralju po imenu Petar“ (Anita Panić, Srbija), kao i film „Vetre, pričaj sa mnom“ reditelja Stefana Đorđevića (Srbija), dobitnik MIOB New Vision nagrade.

U okviru programskih selekcija „Underground Spirit“, „EFA Shorts“, „Mladi duh Evrope“, „Her Lens“ i „Žigmond Vilmoš“ biće prikazano preko 40 ostvarenja. Festival evropskog filma Palić imaće i dve gostujuće selekcije u okviru koje će se predstaviti Filmski festival Gornji Milanovac i Skoplje Film Festival.