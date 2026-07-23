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Aleksa Šantić nije bio samo pesnik Mostara i Hercegovine. Njegovi stihovi postali su deo zajedničkog kulturnog nasleđa čitavog Balkana, a pesme poput „Emine“, „Ostajte ovdje“, „Što te nema“, „Veče na školju“ i „Moja otadžbina“ nastavile su da žive mnogo duže od njihovog autora.

Rođen je 27. maja 1868. godine u Mostaru, gradu u kojem je proveo najveći deo života i iz kojeg je crpeo motive za ljubavnu, rodoljubivu, zavičajnu i socijalnu poeziju. Njegovo stvaralaštvo bilo je duboko povezano sa životom ljudi iz Hercegovine, njihovim siromaštvom, odlascima, ljubavima i čežnjom za rodnim krajem.

Aleksa Šantić Foto: Vikipedija

Šantić je bio jedan od najznačajnijih predstavnika novije srpske lirike, ali i kulturni radnik koji je aktivno učestvovao u književnom životu Mostara. Sa Jovanom Dučićem i Atanasijem Šolom pokrenuo je književni časopis „Zora“, koji je izlazio od 1896. do 1901. godine, a bio je povezan i sa Srpskim pevačkim društvom „Gusle“.

Pesnik različitih vera

Šantić se često pominje zajedno sa Osmanom Đikićem, mostarskim pesnikom muslimanske vere koji se nacionalno izjašnjavao kao Srbin i koji je napisao „Himnu Srba muslimana“.

Dvojicu pesnika povezivali su Mostar, književnost i nastojanje da se vera ne pretvori u nepremostivu granicu među ljudima. Đikić je stvarao rodoljubivu, ljubavnu i religijsku poeziju, a sa Šantićem je pripadao kulturnom krugu okupljenom oko književnog i društvenog života Mostara.

Aleksa Šantić Foto: printsreen/youtube/ zvjezd01

I u Šantićevim pesmama prepoznaje se snažna privrženost sopstvenom narodu, ali i saosećanje sa siromašnima, obespravljenima i onima koji su bili prinuđeni da napuste svoj zavičaj. Zbog toga ga nije dovoljno posmatrati isključivo kao rodoljubivog pesnika. Njegov opus obuhvata ljubavnu i pejzažnu liriku, elegične pesme, kao i stihove u kojima je kritikovao društvenu nepravdu.

Prevodio Hajnriha Hajnea

Šantićev književni rad nije bio ograničen samo na originalnu poeziju. Bavio se i prevođenjem sa nemačkog jezika, a posebno mesto u njegovom prevodilačkom opusu zauzimaju dela Hajnriha Hajnea.

Objavio je prevode pod naslovima „Lirski intermeco“, „Iz njemačke lirike“ i „Iz Hajneove lirike“. Hajneova osećajnost, muzikalnost i elegični ton imali su snažan uticaj i na Šantićev pesnički izraz.

Za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, prethodnice današnje Srpske akademije nauka i umetnosti, izabran je 3. februara 1914. godine. Priznanje je stiglo neposredno pred početak jednog od najtežih perioda njegovog života.

Progon tokom rata

Foto: Privatna arhiva, Ponta shots/Shutterstock

Sa izbijanjem Prvog svetskog rata, Šantić se našao pod pritiskom austrougarskih vlasti zbog svog rodoljubivog i javnog delovanja.

Hapšen je i držan kao talac, dok je tokom 1914. godine morao da napusti Mostar i boravi u Borcima kod Konjica. Njegove pesme i kulturni angažman vlasti su posmatrale kao deo srpskog nacionalnog pokreta u Bosni i Hercegovini.

Ipak, Šantićevo rodoljublje nije se svodilo na mržnju prema drugima. Bio je vezan za srpski narod, kulturu i tradiciju, ali je istovremeno pripadao multietničkom Mostaru i u svom delu ostavio snažne poruke bliskosti, solidarnosti i zajedničkog života.

Upravo zbog toga ostao je ličnost koju su različite zajednice doživljavale kao svog pesnika. Vek nakon njegove smrti i dalje se opisuje kao rodoljub, kosmopolita i jedna od ključnih kulturnih figura Mostara i Hercegovine.

Mostar zavijen u crno

Aleksa Šantić umro je od tuberkuloze 2. februara 1924. godine u rodnom Mostaru. Imao je 55 godina.

Način na koji ga je grad ispratio ostao je zapamćen kao svedočanstvo o poštovanju koje je uživao među ljudima različitih vera i nacionalnosti.

Prema zapisima koje je Josip Lešić preneo u knjizi „Roman o pjesniku“, kuće u Mostaru bile su prekrivene crnim zastavama, zgrada Opštinskog doma bila je zavijena u crno, a čak su i ulični fenjeri bili obavijeni crnim platnom.

Foto: Kurir, Sandra Rilak

Iz svih krajeva Hercegovine stizale su delegacije koje su želele da se oproste od pesnika. Pojedini ljudi iz okoline Nevesinja pešačili suizmeđu 40 i 50 kilometara kako bi još jednom videli Šantića i poklonili se njegovoj seni.

Na sahrani je govorilo 15 govornika, dok se pogrebna povorka kroz Mostar kretala nekoliko sati. U njoj su se našli pripadnici različitih naroda i vera, kulturna društva, prijatelji, poštovaoci i obični ljudi kojima su njegove pesme bile bliske.

Bio je to oproštaj dostojan pesnika koji je pisao o zavičaju, ljubavi, siromaštvu i životu ljudi među kojima je odrastao.

„Sunce tuđeg neba“

Među pesmama koje su Šantića učinile besmrtnim posebno mesto zauzima „Ostajte ovdje“, napisana 1896. godine. Pesma je nastala u vremenu kada su mnogi stanovnici Hercegovine zbog siromaštva i teškog života napuštali domovinu i odlazili u tuđinu.

Šantić ih je pozivao da ne napuštaju rodni kraj, upozoravajući da materijalno blagostanje ne može uvek da nadomesti gubitak doma, porodice i osećaja pripadnosti.

„Ostajte ovdje!… Sunce tuđeg neba,

Neće vas grijat kô što ovo grije;

Grki su tamo zalogaji hljeba

Gdje svoga nema i gdje brata nije.

Od svoje majke ko će naći bolju?!

A majka vaša zemlja vam je ova;

Bacite pogled po kršu i polju,

Svuda su groblja vaših pradjedova.

...

Ovdje vam svako bratsku ruku steže –

U tuđem svijetu za vas pelen cvjeta;

Za ove krše sve vas, sve vas veže:

Ime i jezik, bratstvo, i krv sveta,

Ostajte ovdje!… Sunce tuđeg neba

Neće vas grijat kô što ovo grije –

Grki su tamo zalogaji hljeba

Gdje svoga nema i gdje brata nije…“

Video: In memoriam David Albahari