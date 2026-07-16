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Dragan Petrović Pele izgradio je zapaženu karijeru na filmu, televiziji i pozorišnoj sceni, ali je iza njegovog prepoznatljivog osmeha ostala porodična tragedija koja ga je obeležila još u mladosti.

Glumac je imao samo 28 godina kada je neposredno pred početak predstave saznao da mu je stariji brat Zoran poginuo. Vest ga je zatekla u pozorištu, dok se pripremao da izađe pred publiku u „Kolubarskoj bici“.

Foto: Zorana Jevtić

Vest pred predstavu

U vreme kada nije bilo mobilnih telefona, neko je pozvao pozorište i javio mu šta se dogodilo. Pele se odmah obratio Miši Janketiću, koji je u predstavi tumačio glavnu ulogu, i pitao ga da li komad može da bude odigran bez njegovih nekoliko scena.

– Saznao sam pred sam početak predstave. Bila je to, sećam se, „Kolubarska bitka“. Nije u to vreme bilo mobilnih telefona, neko je javio u pozorište. Pitao sam Mišu Janketića, pošto u toj predstavi on igra glavnu ulogu, a ja sam imao dve-tri scene, da li mogu da idem, da li može da igra bez mene. Kaže mi – naravno. Ulećem u neku krntiju od auta koji sam tada vozio i odlazim. Kasnije sam se osvestio.Imao sam 28 godina tada. I kada sam se vratio na Akademiju, vratio sam se kao sed čovek – ispričao je Pele u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“.

Milorad Mandić Manda i Dragan Petrović Pele u filmu Lepa sela, lepo gore Foto: Printscreen YouTube

Govoreći o načinu na koji čovek preživi takav udarac, glumac je objasnio da bol u prvom trenutku gotovo i ne može da se oseti. Tek kada početni šok prođe, javljaju se bes i tuga.

– Izdrži. To je onaj mehanizam samoobmane. Isto je kao i kad se posečeš. To ne boli odmah, boli kasnije. Nalet adrenalina. U prvom trenutku ne osećaš ništa, onda kad se malo osvestiš, osećaš bes, pa tek onda tugu – rekao je glumac.

Potpune suprotnosti

Pele je svog starijeg brata opisao kao čoveka koji mu je po karakteru bio potpuna suprotnost. Bio je visok, smiren i staložen, dok je budući glumac, prema sopstvenim rečima, neprestano izvodio razne „kerefeke“.

Dragan Petrović Pele kao dete Foto: Privatna Arhiva

Ipak, gubitak brata nije bio jedini težak udarac koji je njegova porodica pretrpela.Kasnije mu je preminuo otac, a 2013. godine ostao je i bez majke.

Komedija na dan sahrane

Pele je nastavio da radi i dok su mu roditelji bili bolesni. Odlazio je na fakultet, igrao predstave i redovno ih obilazio. Kada se njegova majka razbolela, mesec dana je provela u bolnici „Sveti Sava“, a on ju je posećivao svakog dana.

Čak ni na dan njene sahrane nije izostao sa pozorišne scene – iste večeri igrao je komediju.

Foto: Zorana Jevtić

– Prvo je poginuo brat, pa je umro tata, i na kraju je 2013. godine preminula i mama. Dok je tata bolovao, sve vreme sam radio, išao sam na fakultet i igrao predstave, ali sam ih redovno obilazio. Kada se mama razbolela, mesec dana je ležala u bolnici „Sveti Sava“, gde sam odlazio svaki dan. Na dan sahrane igrao sam komediju. Malo je teško da se čovek „prebaci“, ali to je život – zaključio je Pele.

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