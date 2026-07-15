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Autorka bestselera "Smrtni ishod atletskih povreda" Milica Vučković obradovaće čitaoce novim romanom "Roditelji kućnih ljubimaca", koji je objavila "Laguna".

Milica Vučković dobitnica Vitalove nagrade Foto: ATA images

Knjiga će biti dostupna u ekskluzivnoj onlajn prodaji, od 16. jula do srede, 22. jula, na sajtovima Laguna.rs i Delfi.rs. Prvih sto čitalaca koji naruče knjigu onlajn dobija primerak sa potpisom autorke! Nakon pretprodaje, roman će se naći u svim knjižarama od 23. jula. Nova knjiga precizno, nežno i uz suptilan humor istražuje osećaj usamljenosti, iscrpljenosti i neostvarene bliskosti u modernom društvu. Radnja prati nekoliko života koji se ukrštaju, sa fokusom na dva glavna lika. Beni noćima krstari auto-putevima istočne Evrope i prodaje opremu za pet-šopove, držeći motivacione govore u koje ni sam ne veruje. Istovremeno, Marija živi u inostranstvu i pokušava da održi privid sređenog života uz muža hirurga, koji svaku večeru pretvara u pozornicu za sopstvene monologe.

Foto: ATA images



Milica Vučković sa izoštrenim osećajem za apsurd svakodnevice piše o ljudima umornim od posla, brakova i zadatih uloga, zarobljenim u floskulama o produktivnosti i uspehu.

- Želim da verujem da će se svaki čitalac udobno smestiti na suvozačevo sedište pored Benija, zapaliti cigaretu i osetiti kako se u njemu svaka bol pretvara u tek neku zanemarljivu nelagodu, samo ako dovoljno dugo i uporno gleda u nebo - poručila je autorka.

Živi na relaciji Beograd i Herceg Novi