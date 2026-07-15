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Autorka bestselera "Smrtni ishod atletskih povreda" Milica Vučković obradovaće čitaoce novim romanom "Roditelji kućnih ljubimaca", koji je objavila "Laguna".

Milica Vučković dobitnica Vitalove nagrade
Milica Vučković dobitnica Vitalove nagrade Foto: ATA images

Knjiga će biti dostupna u ekskluzivnoj onlajn prodaji, od 16. jula do srede, 22. jula, na sajtovima Laguna.rs i Delfi.rs. Prvih sto čitalaca koji naruče knjigu onlajn dobija primerak sa potpisom autorke! Nakon pretprodaje, roman će se naći u svim knjižarama od 23. jula. Nova knjiga precizno, nežno i uz suptilan humor istražuje osećaj usamljenosti, iscrpljenosti i neostvarene bliskosti u modernom društvu. Radnja prati nekoliko života koji se ukrštaju, sa fokusom na dva glavna lika. Beni noćima krstari auto-putevima istočne Evrope i prodaje opremu za pet-šopove, držeći motivacione govore u koje ni sam ne veruje. Istovremeno, Marija živi u inostranstvu i pokušava da održi privid sređenog života uz muža hirurga, koji svaku večeru pretvara u pozornicu za sopstvene monologe.

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Foto: ATA images


Milica Vučković sa izoštrenim osećajem za apsurd svakodnevice piše o ljudima umornim od posla, brakova i zadatih uloga, zarobljenim u floskulama o produktivnosti i uspehu.

- Želim da verujem da će se svaki čitalac udobno smestiti na suvozačevo sedište pored Benija, zapaliti cigaretu i osetiti kako se u njemu svaka bol pretvara u tek neku zanemarljivu nelagodu, samo ako dovoljno dugo i uporno gleda u nebo - poručila je autorka.

Živi na relaciji Beograd i Herceg Novi


Milica Vučković Stanković rođena je 1989. u Beogradu. Osnovne i master studije iz slikarstva završila je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na kojem je kasnije i doktorirala iz oblasti umetnosti i medija. Od 2014. godine sa statusom samostalnog umetnika aktivno se bavi slikarstvom sa preko deset samostalnih izložbi iza sebe. Izdala je zbirku kratkih priča "Roj" (2014), romane "Boldvin" (2018) i "Smrtni ishod atletskih povreda" (2021), preveden na francuski i nemački jezik, za koji je dobila nagradu Zlatni suncokret. Živi i radi u Beogradu i Herceg Novom.

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