Slušaj vest

U okolini Beograda pala je zadnja klapa filma "Uskršnji spektakl", nastavak "Božićne avanture", reditelja Marka Jovičića, po scenariju glumca Roka Radiše. Na setu smeh ne prestaje ni kada se kamere ugase. Ljiljana Stjepanović i Dimitrije Mita Ilić ponovo igraju bračni par, a između kadrova razmenjuju šale, dopisuju replike i prisećaju se velikih glumačkih imena od kojih su učili zanat. Iza vedrog raspoloženja krije se i jedna životna borba koju slavna glumica ne skriva - posle teške operacije vratila se poslu jer, kako kaže, bez glume ne ume da živi.

Snimanje filma Božićna avantura Foto: Kurir



Ekipa Kurira je stigla na snimanje, a na redu su bile baš ljubavne scene, a Ljiljana je, kao i uvek, glavni izvor energije na setu. Čim se završi kadar, počinje da razrađuje nove ideje sa partnerom Mitom Ilićem.

- Volim da radim sa mojim Mitom. Nas dvoje se dobro razumemo i super sarađujemo. Iako je klinac za mene - kaže kroz osmeh, dok Mita uzvraća da se odlično poznaju i da je upravo zbog toga zajednički rad lak i spontan.

Njihov razgovor često preraste u malu glumačku radionicu. Razmišljaju kako da scena bude još duhovitija, predlažu nove gegove i improvizacije, baš onako kako rade glumci koji se međusobno potpuno razumeju.

- Kad imate partnera kome verujete, onda možete da se igrate. Tada nastaju najbolje scene - kaže Mita.

Foto: Double taurus production



Stjepanovićeva priznaje da joj razlika u godinama nikada nije predstavljala problem.

- Šta ću kad su moja generacija i kolege polako nestali. Sad mi mlađi igraju muževe - objašnjava glumica i nastavlja:

- Mislila sam da imam dva dana snimanja. Na kraju ispalo sedam. Organizatorka mi je pročitala pogrešnu ulogu.

Iza šale krije se veliko iskustvo. Tokom decenija rada igrala je sa najvećim imenima domaćeg glumišta, a danas, kaže, najviše joj nedostaje međusobno poštovanje koje je nekada bilo nepisano pravilo.

- Mi smo gledali starije kolege kao bogove. Učili smo od Dragana Lakovića i mnogih drugih. Oni su nas čuvali kao svoju decu. Danas toga ima mnogo manje. Nije stvar u tome da mene neko obožava, nego da zna da kaže dobar dan. To je pitanje kućnog vaspitanja.

Kako Ljiljana i Mita vežbaju svoje scenu

00:37 Ljiljana Stjepanović na snimanju Božićne avanture Izvor: Kurir

Mita se nadovezuje da poštovanje nije vezano samo za godine.

- Ne mora neko da te poštuje zato što si glumac. Ali osnovna kultura mora da postoji. To govori kakav si čovek.



Dok razgovaramo, Ljiljana iskreno govori i o periodu koji je ostavio veliki trag na njen život. Pre samo nekoliko meseci prošla je kroz pakao.

- Operisana sam pre šest meseci. Imala sam trombozu i gangrenu na peti. Lekari su razmišljali čak i o amputaciji noge. Ali ne da se baba. Drugi put sam pobegla sa lopate - priča bez patetike, sa osmehom koji odaje neverovatnu životnu snagu.



Upravo zato joj je povratak na set posebno važan.

- Ovde zaboravim na sve. Kad radim, ne mislim na bol. Gluma je moj život.

U Mirinom stanu Foto: Ustupljena fotografija



Razgovor zatim odlazi u potpuno drugom pravcu - na uspomene o Miri Banjac, kojoj se Ljiljana iskreno divi.

- To je pre svega veliki čovek, pa tek onda velika glumica. Ja sam mala da govorim o njenoj umetnosti. Ona je čudo.



Sa mnogo emocija priseća se i jednog Mirinog priznanja.

- Nikada neću zaboraviti kada mi je rekla: "Celu karijeru bih dala za jedno unuče." Tada shvatite koliko su život i porodica važniji od svih nagrada.

Uloge Ljiljane Stjepanović se pamte

1/7 Vidi galeriju Ljiljana Stjepanović uloge Foto: Printscreen RTS, Kurir TV, Printscreen/RTS, Printscreen/Pink TV

Premijera filma "Božićna avantura" zakazana je za 3. decembar u Sava centru. Plan je da priča ima tri dela, a nastaje kao plod saradnje produkcije "Dabl taurus", Telekoma Srbije i platforme Apolon.



Susret nakon "Boljeg života"



U filmu "Uskršnji spektakl" prvi put će zajedno stati u kadar Ljiljana Stjepanović i Lidija Vukićević.

Ljiljana Stjepanović i Lidija Vukićević Foto: Kurir

- Nas dve smo snimale "Bolji život". Sada konačno i delimo kadar, što me raduje. Na ovom snimanju srela sam i svoju omiljenu šminkerku Jasminu, koju sam upoznala pre skoro 40 godina - otkrila nam je Lidija.