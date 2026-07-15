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Istorijski spektakl "Sretenje", u režiji Predraga Gage Antonijevića, ulazi u završnu fazu produkcije, a filmska ekipa ovih dana na Zlatiboru snima poslednje kadrove ostvarenja koje će na veliko platno doneti priču o dvojici ključnih ljudi srpske istorije – Karađorđu i Milošu Obrenoviću. Upravo sa snimanja stigla je i nova fotografija glumca Vuka Jovanovića u kostimu kneza Miloša, koja pokazuje koliko se mladi umetnik fizički transformisao za jednu od najzahtevnijih uloga u dosadašnjoj karijeri.

Film obuhvata period Prvog i Drugog srpskog ustanka, ali, kako je ranije isticao reditelj, neće biti klasična istorijska hronika. Fokus priče biće na složenom odnosu Karađorđa i Miloša Obrenovića, dvojice državnika bez kojih moderna Srbija ne bi izgledala onako kako je danas. Karađorđa tumači Nenad Jezdić, dok je uloga Miloša poverena Vuku Jovanoviću.

Jovanović pripada mlađoj generaciji srpskih glumaca koja se poslednjih godina sve više nameće značajnim filmskim i televizijskim ulogama. Publici je poznat po seriji "Tajkun" i filmu "Zaspanka za vojnike", a angažman u "Sretenju" predstavlja njegov najveći istorijski projekat do sada. Upravo zbog toga pripreme za ulogu kneza Miloša bile su izuzetno zahtevne – od proučavanja istorijske građe i načina govora, do fizičke transformacije i rada na karakteru jednog od najvažnijih srpskih vladara.

Zavirite na snimanje filma "Sretenje"

1/11 Vidi galeriju Film Sretenje Foto: Ministarstvo Kulture

Snimanje je počelo u maju u Darosavi kod Aranđelovca, a nakon više lokacija širom Srbije završni dani produkcije rezervisani su za Zlatibor, gde će pasti poslednja klapa ovog ambicioznog projekta. Nakon toga sledi višemesečna postprodukcija, kako bi film bio spreman za bioskopsku premijeru naredne godine.

"Sretenje" važi za jedan od najiščekivanijih domaćih filmova, ne samo zbog velike produkcije i istorijske tematike, već i zbog autorske vizije Predraga Gage Antonijevića, koji želi da publici ponudi novo čitanje odnosa Karađorđa i Miloša Obrenovića – ljudi čije su odluke zauvek promenile tok srpske istorije.

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