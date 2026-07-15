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Deset godina od premijernog prikazivanja, na Radio-televiziji Vojvodine publika može od prošle nedelje ponovo da uživa u seriji "Vere i zavere", reditelja Ivana Živkovića i Žanka Tomića. Svakog petka biće emitovana po jedna od 12 epizoda, koje su svojevrstan omaž velikom vojvođanskom piscu Aleksandru Tišmi. Njegov čuveni roman adaptirali su Đorđe Milosavljević i Žanko Tomić. Sjajnu glumačku ekipu predvode Goran Bogdan i Nina Janković, a u podeli su Mira Furlan, Mira Banjac...

Snimanje serije Vere i zavere Foto: Jelena Polovina

Na našoj naslovnoj fotografiji je mlada glumica u društvu Gorana Bogdana koja je pre više od decenije napravila jedan od prvih zapaženih televizijskih koraka, a danas važi za jedno od najprepoznatljivijih lica mlađe generacije srpskih glumaca. Reč je o Milici Janevski.

Kada je serija snimana, Milica je bila na početku karijere, ali je već tada pokazala glumačku sigurnost i harizmu koja ju je izdvajala. Upravo joj je uloga Mare u ovom projektu otvorila vrata brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima, pa je iz godine u godinu gradila status jedne od najtraženijih mladih glumica.

Milica Janevski i Goran Bogdan Foto: Rtv, Jelena Polovina

Deset godina kasnije, gledajući stare epizode, lako se može primetiti koliko se promenila. Devojački izgled zamenili su iskustvo i glumačka zrelost, ali su prirodni šarm i prepoznatljiva energija ostali isti. Publika zato sa posebnom emocijom prati reprizu serije, prisećajući se kako su izgledali počeci umetnika koji danas nose najznačajnije domaće projekte.

Milica Janevski je u međuvremenu ostvarila niz zapaženih uloga na filmu, televiziji i u pozorištu, potvrđujući da je talenat koji je nagovestila u "Verama i zaverama" bio tek uvod u uspešnu karijeru. Reprizno emitovanje serije tako je prilika da se publika podseti njenih glumačkih početaka i vidi koliko je napredovala tokom protekle decenije.

Milica na crvenom tepihu

1/9 Vidi galeriju Milica Janevski Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Mondo/Stefan Stojanović

Milica je rođena 18. avgusta 1986. godine u Valjevu. Diplomirala je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke Jasne Đuričić, a potom završila i master studije.

Karijeru je gradila najpre u pozorištu, a televizijska publika upoznala ju je kroz uloge u serijama "Kosti", "Bunar", "Pad" i "Deca zla". Na filmu je ostvarila zapažene role u ostvarenjima "Usekovanje", "Nedelja" i "Volja sinovljeva".

Fotografije sa snimanja serije "Vere i zavere"

1/8 Vidi galeriju Snimanje serije Vere i zavere Foto: Jelena Polovina

U središtu zbivanja je jedna ljubavna priča, afera između Inge Lebenshajm (Nina Janković), novosadske Nemice zanosne lepote, koja se 20 godina nakon rata vraća iz Beča u svoj rodni Novi Sad i Sergija Rudića (Goran Bogdan), heroja Drugog svetskog rata, koji se nije snašao u posleratnom životu, i koji se svakog vikenda vraća u Novi Sad bežeći od svog, poslovno i emotivno zaglibljenog života u Beogradu. Iako su poznanici iz gimnazijskih dana, njih dvoje se nisu videli 20 godina jer je Inge pred kraj rata morala da pobegne iz zemlje, budući da je njen otac bio jedan od vodećih novosadskih nacista.

Bonus video: Milica Janevski prima nagradu "Ružica Sokić"