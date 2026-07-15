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Ministarstvo kulture opredelilo je deset miliona dinara za uređenje Platoa kulture ispred Doma kulture - Biblioteke "Politika" ugovorom, koji je ministar kulture Nikola Selaković danas potpisao sa predsednikom opštine Krupanj Mladenom Stefanovićem.

"Opštini Krupanj preneli smo ukupno deset miliona dinara, a namena ovih sredstava jeste parterno uređenje okoline Narodne biblioteke 'Politika'. Kada kažem Narodna biblioteka, ljudi iz Krupnja dobro znaju da su pod istim krovom dramska i folklorna sekcija, potom velika multifunkcionalna sala, galerijski prostor, ali da je biblioteka ono glavno mesto i matica gde se odvijaju sve aktivnosti, oko koje se okupljaju ljudi svih generacija iz opštine Krupanj", rekao je Selaković.

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1/10 Vidi galeriju Krupnju kroz konkurs "Gradovi u fokusu 2026" 10 miliona dinara Foto: Ministarstvo Kulture

Podsećajući da je u prethodne četiri godine Ministarstvo kulture u ovaj objekat uložilo 20 miliona dinara, Selaković je dodao da je sa opštinskim i sa rukovodstvom Mačvanskog upravnog okruga razgovarao o dinamici budućih radova vezanih za ovu ustanovu kulture od kapitalnog značaja za ovaj kraj Srbije.

Značaj konkursa "Gradovi u fokusu"

Selaković je napomenuo da je konkurs "Gradovi u fokusu", iz kog su opredeljena i ova sredstva za Krupanj, formiran 2016. godine, kada je Srbija pokazala prve znake ekonomskog oporavka i privrednog ozdravljenja.

"Upravo na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića, formirana je ova konkursna linija i do sada, za 11 godina, Ministarstvo kulture je opredelilo lokalnim samoupravama u Srbiji preko dve milijarde i 380 miliona dinara. Taj novac je upotrebljen za revitalizaciju ustanova kulture koje su decenijama bile zapuštene ili zapostavljene", precizirao je Selaković.

Ministar je izrazio uverenje da će biti nastavljeno uvećanje iznosa sredstava za konkurs "Gradovi u fokusu" naglašavajući da je ove godine on bio na maksimalnom iznosu sa ukupno 430 miliona dinara iz kojih su sufinansirani projekti u 31. lokalnoj samoupravi, među kojima je i opština Krupanj.

Krupnju kroz konkurs Gradovi u fokusu 2026 10 miliona dinara Foto: Ministarstvo Kulture

Nova sredstva za projekte u Valjevu i okolini

Ministar Selaković je danas, tokom posete Valjevu, zameniku gradonačelnika Đorđu Milanoviću uručio sedam ugovora ukupne vrednosti 8.600.000 dinara opredeljenih kroz Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju.

Sredstva su opredeljena Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo za projekat arheološkog istraživanja lokaliteta Orlovine u Malom Zvorniku, potom za projekat arheološkog istraživanja poznoantičkog kompleksa Anine, opština Lajkovac, arheološko rekognosciranje i geofizička istraživanja duž trase starog puta Valjevo-Taor i konzervaciju i prezentaciju ostataka utvrđenja na arheološkom lokalitetu Ćelijsko brdo u Leliću.

Narodni muzej Valjevo podržan je za realizaciju projekta "Gradina Vragočanica i njen odnos prema rudnim ležištima bakra u neposrednoj okolini" dok su Matičnoj biblioteci "Ljubomir Nenadović" opredeljena sredstva za prvu fazu istraživanja i prikupljanja građe povodom 200 godina od rođenja Ljube Nenadovića i za zaštitu legata u depou Zavičajnog odeljenja.

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