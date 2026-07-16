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Film "Odiseja"večeras stiže i u domaće bioskope. Međutim, malo ko se danas seća da je pre Meta Dejmona i svih prepreka sa kojima se suočavao legendarni glumac Bekim Fehmiupre nego što je dotakao same zvezde svetske kinematografije i postao čuveni Homerov junak. Njegov put do Kana i slavne italijanske televizije pratile su neverovatne anegdote, velike žrtve, ali i duboka porodična povezanost, što je opisala njegova supruga Branka Petrić u svojoj monografiji "Branka Petrić: Sidro i pesak".

Korice monografije Foto: Promo

Malo je falilo da ne ode u Kan sa čuvenim filmom "Skupljači perja" zbog uloge četvrtog gosta u predstavi "Ivanov" – lika koji je čak bio okrenut leđima publici. Zbog toga daje otkaz pre odlaska na festival, na koji su ga iz pozorišta jedva pustili. Ipak, uspeh je bio suđen. Te noći kad je on stigao u Kan, njegova izabranica sanjala je divan san u kome je letela kroz crvene prostore od kadife, duboko uverena da će film proći dobro.

Foto: Promo

Upravo su mu "Skupljači perja" doneli ulogu u TV seriji "Odisej" čuvene italijanske televizije Rai Uno (koproducent Jadran film), nakon čega postaje slobodan umetnik. Sa snimanja u Zagrebu i Crvenoj Luci kod Zadra, ostala je i jedna zanimljiva tajna: svaki put kad bi ga supruga posećivala, po njegovoj molbi donosila bi na poklon dalmatinsku pršutu čuvenom producentu Dinu de Laurentisu.

Uloga Odiseja zauvek je obeležila njihove živote. Posle devet meseci rodio se njihov prvorođeni sin, koji je upravo po tome i dobio ime Uliks (kako Italijani kažu Ulise, a Grci Odiseo).

Uliks Fehmiu Foto: Nemanja Nikolić

Vreme snimanja "Odiseja" donelo je i jednu od najsimpatičnijih porodičnih anegdota. U četvrtom mesecu trudnoće, još uvek neudata i pomalo setna, buduća majka dogovara se sa njim da traži od pozorišta sedam slobodnih dana kako bi otišla u Rim da se konačno venčaju. Kada su srećni stigli u našu ambasadu u Rimu, službenici su im tražili rodni list. Potpuno zapanjeni, jer se o birokratiji nisu raspitivali, shvataju da od venčanja nema ništa. "Šta da radimo, provodimo se sedam dana. Vraćam se u Beograd i kažem da sam se venčala", ostalo je zabeleženo u njenim sećanjima.

Bekim Fehmiu Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Ipak, svetski uspeh doneo je i plodove dugogodišnjeg truda. Kad je Bekim dobio svoj prvi veliki honorar za "Odiseja", nije zaboravio odakle je potekao. Odmah je otišao u Prištinu, gde su živeli svi njegovi i obasuo mamu Hediju novčanicama. Okupljeni oko nje – tu su bili i Arsimova supruga, doktorica Enisa i zet Nešet – delovali su kao najsrećnija porodica na svetu. Majka u sredini, a svi oko nje. Posle svih odricanja, najzad je sve izgledalo kako treba, smešila im se najlepša budućnost, a to njihovo prvo, skromno gnezdo konačno je dobilo svoju zasluženu pozlatu.

U galeriji pogledajte kako se snimao Nolanov film "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Pre nego što su Odiseja tumačili poznata holivudska imena poput Armanda Asantea, Šona Bina, a uskoro i Met Dejmon u novoj adaptaciji Kristofera Nolana, jedan glumac sa ovih prostora već je poneo jedno od najzahtevnijih imena antičke književnosti. Bio je to Bekim Fehmiu, koji je krajem šezdesetih postao lice Odiseja za milione gledalaca širom Evrope.