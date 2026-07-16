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Pulski filmski festival i ove godine potvrdio je da su srpski filmski autori i glumci među najzapaženijima u regionu. Nakon što su prethodnih godina ostvarivali izuzetne uspehe u programu hrvatskih manjinskih koprodukcija i regionalnoj selekciji, srpski filmovi i umetnici nastavili su niz osvajanja prestižnih Zlatnih arena, potvrđujući da domaća kinematografija ima snažan autorski pečat i veliki ugled u Puli.

Ekipa filma Vetre pričaj sa mnom Foto: Promo/Pulski festival

Film "Vetre, pričaj sa mnom" reditelja Stefana Đorđevića nastavio je svoj izuzetan festivalski niz osvojivši dve Zlatne arene na 73. Pulskom filmskom festivalu. Ostvarenje je proglašeno najboljim filmom u manjinskoj koprodukciji, dok je Marko Brdar nagrađen Zlatnom arenom za najbolju fotografiju u manjinskoj koprodukciji.

U obrazloženju nagrade za najbolju manjinsku koprodukciju navodi se: "Baveći se jednim od najtežih ljudskih iskustava, film dosledno izbegava patetiku i jednostavna emocionalna rešenja, gradeći sopstveni, originalni filmski jezik, u kojem tišina, ritam i suptilni gestovi nose jednaku težinu kao i reči."

Nagrada se dodeljuje za izuzetnu hrabrost i filmsku preciznost u suočavanju sa temom gubitka.“ U obrazloženju nagrade za najbolju fotografiju ističe se: "Kroz promišljenu kompoziciju i istančan osećaj za prostor, svetlo i vreme, kamera gradi intiman odnos sa protagonistima i daje oblik emocijama koje ostaju neizrečene."

Nakon niza prestižnih međunarodnih priznanja, film je još jednom potvrdio status jednog od najznačajnijih regionalnih ostvarenja protekle godine.

Nagrada za Miroslava Terzicapreuzeo Veljko Dragacevic Foto: Promo/Pulski festival

Nakon izuzetno uspešne svetske premijere filma "3 nedelje posle" Miroslava Terzića na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, gde je film osvojio i prestižnu nagradu Europa Cinemas Label, produkcijska kuća This and That Productions nastavila je uspešan festivalski niz na 73. Pulskom filmskom festivalu, osvojivši ukupno sedam Zlatnih arena.

Film „3 nedelje posle“ nagrađen je sa čak tri Zlatne arene u programu hrvatskih manjinskih koprodukcija:

Zlatna arena za najbolju režiju - Miroslav Terzić

Zlatna arena za najbolji scenario - scenarista Vladimir Arsenijević i koscenaristi Miroslav Terzić i Bojan Vuletić

Zlatna arena za najbolju montažu - Marko Ferković

Nagrada za Miroslava Terzicapreuzeo Veljko Dragacevic Foto: Promo/Pulski festival

Film "Oče naš" reditelja Gorana Stankovića takođe je nagrađen u Puli, glumac Vučić Perović osvojio je Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu za upečatljivo tumačenje lika Dejana.

Pored nagrada koje su osvojili, oba ostvarenja su privukla veliku pažnju stručne javnosti i kritike, koja ih je ocenila među najzapaženijim ostvarenjima ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala.

Reditelj sa glumcima iz filma Oče naš Foto: Promo/Pulski festival

Uspeh produkcijske kuće na Pulskom festivalu upotpunio je i film "Glavonja" rediteljke Marine Andree Škop, koji je, takođe, osvojio tri Zlatne arene, za najbolju scenografiju, najbolju kostimografiju i za vizuelne efekte. Njega ćemo gledati na jesen i u našim bioskopima.

Aleksandra Janković Foto: Promo/Pulski festival

Zlatnu arenu u nacionalnoj selekciji za sporednju ulogu osvojila je Aleksandra Janković. Ona je nagrađena za epizodu u filmu "Koke" koji je osvojio najvažnije nagrade u glavnog programu. Uspeh Aleksandre dolazi u trenutku kada srpski autori beleže sve veće prisustvo na međunarodnim festivalima, a Pula ostaje jedno od najvažnijih mesta na kojem se vrednuju kvalitet, autorska hrabrost i glumačka izvrsnost.

Svi dobitnici nagrada Foto: Promo/Pulski festival

Drugo godinu zaredom upravo srpski filmovi i glumci odlaze iz Pule sa najznačajnijim priznanjima, što potvrđuje kontinuitet uspeha domaće kinematografije i njen sve veći uticaj u regionu.

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