Dve nagrade za "Karmadonu" na festivalu u Dojranu: Poznati reper radio je muziku koju svi hvale
Film „Karmadona“ reditelja i scenariste Aleksandra Radivojevića, snimljen u produkciji kuće Digimedia, osvojio je dve nagrade na upravo završenom petom izdanju festivala Across the Lake u Dojranu u Severnoj Makedoniji. Nagradu za najboljeg reditelja Mediterana dobio je Aleksandar Radivojević, dok je kompozitoru „Karmadone“ Đorđu Miljenoviću pripala nagrada za najbolju muziku.
Obrazlažući odluku, međunarodni žiri istakao je da Radivojevića nagrađuje za „hrabru i originalnu rediteljsku viziju“.
Takođe, jedan od producenata „Karmadone“, Miloš Đukelić, u okviru pratećeg programa festivala održao je predavanje posvećeno primeni veštačke inteligencije u filmskoj industriji, na kojem je govorio o mogućnostima i izazovima korišćenja AI alata u savremenoj filmskoj produkciji.
Priznanjima u Makedoniji nastavljen je izuzetno uspešan festivalski život „Karmadone“, satiričnog horor-trilera koji je od svetske premijere u programu „Midnight Madness“ Filmskog festivala u Torontu prošlog septembra prikazan na brojnim filmskim smotrama u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, Africi i Australiji.
Podsetimo, „Karmadona“ je, uz dve nove nagrade osvojene u Dojranu, do sada osvojila još devet priznanja u Srbiji i širom sveta:
dve nagrade za najbolji film: na festivalima Dark Nights Film Fest u Sidneju i South African Horrorfest u Johanezburgu;
dve nagrade za najbolji scenario: u Sidneju i Brooklyn Horror Film Festival u Njujorku;
Jelena Đokić je za svoju ulogu nagrađena kao najbolja glumica na festivalu Fantaspoa u Brazilu, dok joj je na Balkanskom festivalu filmske režije u Beogradu dodeljeno Priznanje za poseban doprinos za ulogu u filmu „Karmadona“;
nagradu za najbolju fotografiju, koju je Aleksandar Jakonić osvojio na festivalu South African Horrorfest;
dve nagrade na Filmskom festivalu u Sopotu: Grand Prix za najbolji film i nagradu „Mira Stupica“ za najbolju glumicu, koja je pripala Jeleni Đokić.
Pogledjate kako se snimao film "Karmadona"
Festivalska turneja „Karmadone“ nastavlja se i u drugoj polovini godine. Nakon uspešnih festivalskih gostovanja u Dojranu i na Grossmann Fantastic Film and Wine Festivalu u Sloveniji, film će narednih meseci biti prikazan na Horrorant Film Festivalu u Grčkoj i MOTELX – Lisbon International Horror Film Festivalu u Portugalu.