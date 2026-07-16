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Film „Karmadona“ reditelja i scenariste Aleksandra Radivojevića, snimljen u produkciji kuće Digimedia, osvojio je dve nagrade na upravo završenom petom izdanju festivala Across the Lake u Dojranu u Severnoj Makedoniji. Nagradu za najboljeg reditelja Mediterana dobio je Aleksandar Radivojević, dok je kompozitoru „Karmadone“ Đorđu Miljenoviću pripala nagrada za najbolju muziku.

Foto: Damir Dervišagić

Obrazlažući odluku, međunarodni žiri istakao je da Radivojevića nagrađuje za „hrabru i originalnu rediteljsku viziju“.

Takođe, jedan od producenata „Karmadone“, Miloš Đukelić, u okviru pratećeg programa festivala održao je predavanje posvećeno primeni veštačke inteligencije u filmskoj industriji, na kojem je govorio o mogućnostima i izazovima korišćenja AI alata u savremenoj filmskoj produkciji.

Priznanjima u Makedoniji nastavljen je izuzetno uspešan festivalski život „Karmadone“, satiričnog horor-trilera koji je od svetske premijere u programu „Midnight Madness“ Filmskog festivala u Torontu prošlog septembra prikazan na brojnim filmskim smotrama u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, Africi i Australiji.

Foto: Across The Lake



Podsetimo, „Karmadona“ je, uz dve nove nagrade osvojene u Dojranu, do sada osvojila još devet priznanja u Srbiji i širom sveta:

dve nagrade za najbolji film: na festivalima Dark Nights Film Fest u Sidneju i South African Horrorfest u Johanezburgu;

dve nagrade za najbolji scenario: u Sidneju i Brooklyn Horror Film Festival u Njujorku;



Jelena Đokić je za svoju ulogu nagrađena kao najbolja glumica na festivalu Fantaspoa u Brazilu, dok joj je na Balkanskom festivalu filmske režije u Beogradu dodeljeno Priznanje za poseban doprinos za ulogu u filmu „Karmadona“;

nagradu za najbolju fotografiju, koju je Aleksandar Jakonić osvojio na festivalu South African Horrorfest;

dve nagrade na Filmskom festivalu u Sopotu: Grand Prix za najbolji film i nagradu „Mira Stupica“ za najbolju glumicu, koja je pripala Jeleni Đokić.

Pogledjate kako se snimao film "Karmadona"

1/8 Vidi galeriju Film Karmadona Foto: Digimedia