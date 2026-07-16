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Homerova priča opstala je još od 8. ili 7. veka pre Hrista, ali jedna od njenih najpoznatijih dosetki ipak se nije našla u filmskoj verziji Kristofera Nolana. Slavni reditelj otkrio je zašto je, uprkos velikom trudu, bio primoran da iz svoje nadolazeće adaptacije "Odiseje" izbaci šalu staru 3000 godina.

Dosetka koja nije mogla da se prevede

Gostujući u emisiji "The Daily Show", Nolan je s voditeljem Džonom Stjuartom razgovarao o snimanju filma, a Stjuart ga je upitao o "šali koju Odisej zbija s Kiklopom". Objasnio je kako je jedan od scenarista emisije, koji je proučavao izvorni grčki tekst, bio "vrlo uzrujan" što ta scena nije ušla u film.

Nolan je na to odgovorio s razumevanjem. "Razumem. To je igra reči, a njih je teško prevesti. Pokušao sam. Jednostavno nije bilo moguće to uklopiti", rekao je reditelj, a prenosi The Hollywood Reporter.

O kojoj je šali reč?

U Homerovoj verziji "Odiseje", Odisej kaže Kiklopu da mu je ime Outis, što na grčkom znači "Niko". Kasnije u priči, Odisej zabije kolac u Kiklopovo oko, zbog čega div počne da viče i doziva pomoć ostalih kiklopa. Kada ga upitaju ko ga je napao, on im odgovara da ga "Niko" bode u oko, pa mu niko ne priskače u pomoć.

Foto: Hindustan Times / Shutterstock Editorial / Profimedia

Insistiranje na autentičnosti

Iako filmska adaptacija ne sadrži ovu popularnu Homerovu šalu, to ne znači da se štedelo na drugim aspektima kako bi film bio što verniji izvornom tekstu. Zvezdana glumačka postava, koja uključuje Toma Holanda, Roberta Patinsona, Zendeju, Meta Dejmona, En Hatavej, Eliota Pejdža i Lupitu Njongo, učestvovala je u snimanju koje je Nolan želeo da učini što realističnijim.

Tokom intervjua potvrdio je da su korišćeni "pravi brodovi" i "prava voda" jer je želeo da istinski "sprovede publiku kroz to putovanje". "Koristimo se, naravno, svim trikovima koje znamo. Ali hteli smo da pronađemo stvarne lokacije, da nabavimo pravi brod... Bio je to težak film za sniminje, ali iz svih pravih razloga. 'Odiseja' i treba da bude teška", dodao je Nolan.

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