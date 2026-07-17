da li ste znali

da li ste znali

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Postoji osam filmova o "Žikinoj dinastiji", a prvi klapa desila se 1977. godine. Poslednji kadar snimljen je 1992. godine. Ipak, neki detalji su ostali u magli.

Avanture Bobe, Marije, prijatelja Žike i Milana iz kultnog serijala "Žikina dinastija" pamte i mlađe generacije. Ipak, postoje neki detalji koje možda niste znali o ovom serijalu filmova, a mnogi bi ih nazvali greškama. A da li su greške?

Pogledajte u galeriji kultne scene iz serijala:

1/8 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Žikina dinastija" Foto: Printscreen/X/Nirvana, Printscreen/Youtube

Ko je ovde ko?

U kultnoj „Žikinoj dinastiji“ Milan Todorović se zove tako u svim delovima, sem u prvom. U ostvarenju „Lude godine“ njegovo ime je Milan Đorđević. U sceni u kojoj razgovara s direktorom šef ga oslovljava sa "druže Đorđeviću".

Razlog tome je scenarista Jovan Marković, koji je poželeo da približi filmske junake i glumce koji su ih tumačili. Budući da je prijatelja Milana igrao Marko Todorović uskoro je i njegov lik postao Todorović.

Foto: Yt Printscreen

Majka i sin vršnjaci

Još jedna zanimljiva slučajnost vezana je za godine legendarne Rialde Kadrić u odnosu na sina. U vreme snimanja "Šta se zgodi kad se ljubav rodi” (1984) imala je samo 20 godina, a tumačila je majku Miši od nekih 14-15 godina, koga je tada igrao Nikola Kojo.

Rialda Kadrić kao Marija u Žikinoj dinastiji Foto: Printscreen/Youtube

U sledećem nastavku, koji je sniman 1985 godine, ona je imala nepune 22 godine, dok lik Miše više uopšte nije tinejdžer.

Dakle, njih dvoje su praktično bili vršnjaci, ali je uprkos tome ona u tri filma glumila njegovu majku.

U "Drugoj Žikinoj dinastiji” (1986) ona ima 23, mada na ekranu to uopšte tako ne deluje, dok je Miša već zagazio u dvadesete, s obzirom da Marija Bobi na samom početku kaže da ima sina koji završava fakultet (Petrović je u tom trenutku inače imao 31 godinu). Drugim rečima, i fiktivni Miša Pavlović je bio vršnjak sa stvarnom Rialdom Kadrić.

Rialda Kadrić kao Marija u Žikinoj dinastiji Foto: Printscreen/Youtube

Ovo je posledica toga, što je serijal za neke glumce vremenski napredovao brže od njihovog starenja, a za druge sporije. Bilo je nezamislivo da Mariju igra bilo ko sem Rialde, koja je na platnu morala da ostari oko 25 godina za svega devet, dok su Mišu pre Koja tumačili Mihailo Jevtić i Boris Milivojević zato što je lik stario brže nego glumci.

Video: Ovako danas izgledaju mesta na kojima je snimana Žikina dinastija