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Borivoje Bora Todorović ostao je upamćen kao jedan od najharizmatičnijih glumaca jugoslovenske kinematografije. Publika ga i danas pamti po ulogama u ostvarenjima „Maratonci trče počasni krug“, „Balkanski špijun“, „Balkan ekspres“, „Dom za vešanje“ i „Profesionalac“, ali je njegov privatni život svojevremeno obeležila priča koja je zvučala kao zaplet iz političke drame.

Pogledajte u galeriji fotografije Bore Todorovića:

1/8 Vidi galeriju Bora Todorović Foto: Printscreen/RTS, Printscreen YouTube

Dva braka

Bora je najpre bio u braku sa beogradskom balerinom Snežanom Matić, sa kojom je dobio sina Srđana Žiku Todorovića, danas poznatog glumca i muzičara. Nakon razvoda započeo je vezu sa Amerikankom Karolin Kilka, poznatom i kao Kika, koja je kasnije postala njegova druga supruga.

Karolin je u evidenciji Muzeja pozorišne umetnosti Srbije navedena kao lektorka i supruga Bore Todorovića, a njeno ime na engleskom glasilo je Kerolajn Kilka Todorović. Sa Borom je dobila dve ćerke, Danu i Taru.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju deca Bore Todorovića:

1/6 Vidi galeriju Dana je imala i kratki glumački izlet. Publika ju je mogla videti u filmu „Profesionalac”, gde je zajedno sa ocem Borom odigrala uloge oca i ćerke Foto: printscreen/instagram/ srdjan.zika.todorovic, printscreen/facebook/Dana Todorović

Sumnje vlasti

Najveći problem u njihovoj vezi pojavio se pre venčanja, kada su tadašnje jugoslovenske vlasti počele da sumnjaju da je Karolin američka špijunka.

Na informativni razgovor pozvao ga je tadašnji ministar unutrašnjih poslova SFRJ Franja Herljević, koji ga je ubeđivao da Karolin nije u Jugoslaviji slučajno.

- Tita nikada nisam video uživo, ali sam bio na informativnom razgovoru kod Herljevića. On me je ubeđivao da je moja devojka špijunka. Govorio mi je: ‘Ti ne znaš na šta su one spremne! Imaće i decu s tobom, samo da bi obavile zadatak! - govorio je Bora.

Proterana iz zemlje

Karolin je ubrzo morala da napusti Jugoslaviju, dok je Bora kasnije priznao da je zbog njihovog razdvajanja pao u tešku depresiju. Par se potom sastao u Nemačkoj, gde su izvesno vreme živeli zajedno.

Bora Todorović Foto: Damir Dervišagić

"Bio sam u takvoj paranoji da sam joj, kad god ode u kupatilo, preturao po tašni i tražio mikrofilmove. Zvuči suludo, ali to je bilo to vreme. Vreme kad ljubav nije bila jača od državne sumnje", pričao je Bora koji je sa Karolinom ostao sve do svoje smrti, 2014. godine.

Kasnije je uspela da dobije novu vizu pod obrazloženjem da dolazi na letovanje, ali su upozorenja državnih službenika već ostavila posledice. Bora je pričao da je postao toliko sumnjičav da je, kada bi Karolin otišla u kupatilo, pretraživao njenu tašnu u potrazi za mikrofilmovima.

Dana i Bora Todorović u filmu Profesionalac Foto: Printsreen/Youtube

Ipak, pritisci nisu uspeli da ih razdvoje. Venčali su se 1975. godine, a njihov zajednički život pokazao je koliko je atmosfera sumnje u tadašnjoj Jugoslaviji mogla da utiče i na najintimnije odnose.

Bora Todorović preminuo je 7. jula 2014. godine u Beogradu, ostavivši iza sebe neke od najznačajnijih uloga domaće kinematografije.

Video: Caci o uskakanju u ulogu Bore Todorovića