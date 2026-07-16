Slušaj vest

"Odiseja" je neiscrpna inspiracija već skoro tri hiljade godina, a koliko ova priča fascinira publiku pokazuje uzbuđenje zbog nove verzije, u režiji Kristofera Nolana. Ako želite da zadovoljite svoj apetit za "Odisejom" pred odlazak u bioskop, obavezno pogledajte koje se adaptacije smatraju najuspešnijima do sad.

Jedan od najiščekivanijih filmova 2026. godine svakako je "Odiseja" Kristofera Nolana, spektakl koji će na veliko platno doneti Homerov ep o povratku Odiseja na Itaku nakon Trojanskog rata.

Dok dođe trenutak kada će pogledati ovu avanturu, mnogi se ponovo vraćaju ranijim ekranizacijama priče o Odiseju, junaku koji posle Trojanskog rata godinama pokušava da se vrati kući na Itaku.

Adaptacija "Odiseje" ima previše da bi sve mogle da se nabroje jer je ipak u pitanju delo koje inspiriše već hiljadama godina, a iako nije lako setiti se svih, poznato je koje su (možda) najbolje. Ako ste već pogledali tri obavezna filma pre Nolanove "Odiseje", portal Mental Floss je izdvojio pet ekranizacija "Odiseje" koje imaju najveće ocene na platformi Rotten Tomatoes, a ova lista je pokazala da je mini-serija stara 29 godina do sad bila najubedljivija.

Nova verzija "Odiseje" se, inače, danas pojavila na Rotten Tomatoes-u, i to sa skorom od čak 98%, što je najveći uspeh nekog Nolanovog filma na ovoj platformi do sad!

1. "Odiseja" (1997) – 79%

Televizijska mini-serija iz 1997. godine smatra se jednom od najvernijih ekranizacija Homerovog epa. U glavnoj ulozi našao se Armand Asante, dok film prati gotovo sve najpoznatije epizode iz Odisejevog desetogodišnjeg putovanja, od susreta sa Kiklopom i sirenama do čarobnice Kirke.

Kao jedan od glavnih kvaliteta ove serije se ističe to što je verna originalnom delu, pa je mnogi smatraju najboljom adaptacijom.

2. "O, brate, gde si? (2000) – 78%

Braća Koen ponudila su potpuno drugačije viđenje Homerove priče. Radnja je smeštena na američki jug tokom Velike depresije, a Džordž Kluni igra begunca koji kreće na neobično putovanje prepuno prepreka i neobičnih likova. Iako nije doslovna ekranizacija, ova komedija na kreativan način koristi motive iz "Odiseje" i postala je kultni klasik.

3. "Povratak" (2024) – 78%

Ova moderna adaptacija se fokusira na završni deo Homerove priče, odnosno sam Odisejev povratak kući nakon dve decenije odsustva. U glavnim ulogama se pojavljuju Rejf Fajns kao Odisej i Žilijet Binoš kao Penelopa, a film se više bavi psihološkim posledicama rata i dugog povratka nego samim spektakularnim avanturama.

4. "Ključaonica" (2011) – 70%

Kanadski reditelj Gaj Medin napravio je jednu od najneobičnijih interpretacija Odiseje. Reč je o nadrealnoj kriminalističkoj drami u kojoj su Homerovi motivi prebačeni u savremeno okruženje, uz mnogo simbolike i eksperimentalnih scena, a film je namenjen publici koja voli umetničke i nekonvencionalne priče.

5. "Troja: Odiseja" (2017) – 44%

Ovaj niskobudžetni avanturistički film pokušava da prikaže Odisejeve najveće izazove nakon pada Troje, uključujući susrete s mitskim bićima i bogovima. Iako prati osnovnu radnju Homerovog epa, zbog skromne produkcije i specijalnih efekata nije naišao na naročito dobar prijem kod kritike.

(Kurir.rs/ Glossy)

Bonus video: