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Ministarstvo kulture opredelilo je kroz konkurs „Gradovi u fokusu 2026“ Vrnjačkoj Banji ove godine dva miliona dinara za projekat „KONTURE 2026 – Kulturni okvir napretka, trajanja, umetnosti, revitalizacije i edukacije“ a ugovor su danas potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Boban Đurović.

Sredstva su namenjena trećoj fazi investicionog održavanja Zamka kulture, koja obuhvata sanaciju krovnih prozora, tesarske, limarske i unutrašnje završne radove, a ministar Selaković je istakao da je objekat svojevrsni kulturni centar u „kraljici banjskog turizma“ Srbije i jednoj od kraljica turizma uopšte.

1/11 Vidi galeriju Nikola Selaković u Vrnjačkoj banji Foto: Ministarstvo Kulture

„Vrnjačka Banja je u prethodnih 12 -13 godina dobila jedno potpuno novo lice, obnovila kulturnu i turističku ponudu, dobila nove visokokategorisane hotele u kojima se tokom sezone traži mesto više. Kada ljudi dolaze zbog odmora, rekreacije, oporavka ili lečenja, važno je da ne leče samo svoje telo, već da leče i svoj duh, a u tom slučaju i u tom smislu kultura je ona koja najviše utiče na jačanje duha ljudi“, rekao je Selaković.

Selaković je ukazao da Zamak kulture, odnosno Vila Belimarković nije predmet investicije Ministarstva kulture samo ove godine te da je današnji ugovor samo deo jednog većeg projekta revitalizacije u koji je ulagano i prethodnih godina.

„Ministarstvo kulture kao jedan dobar i lojalan partner opštini, uložilo je u Vrnjačku Banju tokom prethodne četiri godine 27.400.000 dinara do sada, a to nije konačan iznos jer će mnogi konkursi na koje ustanove kulture iz Vrnjačke Banje tek biti okončani. Obnovljena donja zona svečanog stepeništa koja je dugo godina činila prvi utisak o Zamku kulture i o Vili Belimarković vrlo lošim sada ima potpuno novo ruho“, pojasnio je Selaković i izrazio uverenje da će čitava Vila Belimarković, odnosno Zamak kulture, zasjati takvim sjajem.

Ministar je napomenuo da se ove godine navršilo 150 godina od početka Prvog srpsko-turskog rata i ocenio da bi obeležavanje sećanja na generala Jovana Belimarkovića 2027. i 2028 godine trebalo da bude mnogo jače i mnogo veće nego ranije.

„General koji je oslobodio gradove srpskog juga, i Niš i Pirot i Leskovac i Prokuplje i Vranje, zaslužuje da ga se setimo i zaslužuje da njegova kuća, a ovo jeste bila njegova kuća i Vrnjačka Banja mesto koje je sebi odabrao za večni počinak, zasijaju jednim novim sjajem. Oživljavanje sećanja na te velike i važne, teške i herojske dane naše prošlosti obavezuje nas da vodimo brigu i računa o zaostavštini onih koji su tu našu istoriju i prošlost učinili velikom i slavnom. Sama činjenica da je njegova kuća pretvorena u centar za kulturu, govori o tome koliko nam je i kultura i ovde u Vrnjačkoj Banji izuzetno važna“, dodao je Selaković i najavio da će u Vrnjačkoj Banji Ministarstvo kulture podržati i značajne kulturne manifestacije.

Ministar Selaković je napomenuo da je program „Gradovi u fokusu“formiran 2016. godine kada je Srbija počela privredno da jača i da je konkurs uveden na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, a današnjeg predsednika Republike gospodina Aleksandra Vučića, te da je za 11 godina u gradove i opštine u Srbiji uloženo više od dve milijarde i 380 miliona dinara.

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