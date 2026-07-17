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Jedno od najlepših i najznačajnijih dela svetskog baletskog repertoara, „Uspavana lepotica" Petra Iljiča Čajkovskog, biće izvedeno 19. septembra 2026. godine u 20 časova u Plavoj dvorani Sava Centra.

Foto: Marko Obradović

Inspirisana bezvremenskom bajkom Šarla Peroa o princezi Aurori, začaranom snu i ljubavi koja pobeđuje vreme, ova raskošna baletska produkcija objedinjuje veličanstvenu muziku, virtuoznu koreografiju, impresivnu scenografiju i bogate kostime u jedno od najreprezentativnijih dela klasične umetnosti.

Foto: Nikolay Zavyalov

Od premijere održane 1890. godine u Sankt Peterburgu, „Uspavana lepotica" zauzima posebno mesto u istoriji baleta i danas se smatra jednim od najcenjenijih ostvarenja klasične scene.

Remek-delo velikih autora

Foto: Nikolay Zavyalov

Muziku je komponovao Petar Iljič Čajkovski, originalnu koreografiju potpisuje Marius Petipa, dok je libreto nastao prema bajci Šarla Peroa uz doprinos Ivana Vsevološkog.

Veče vrhunske baletske umetnosti

Nakon rasprodatog „Labudovog jezera“održanog u junu, ista produkcijska kuća još jednom donosi publici veliki baletski spektakl i jedno od najznačajnijih dela svetskog repertoara. Za izvođenje „Uspavane lepotice“ ostao je još ograničen broj ulaznica, na prodajnim mestima Ticket Vision-a i online na - Tickets | Sleeping Beauty.