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U godini kada Etnografski muzej proslavlja veliki jubilej 125 godinapostojanja, ova kulturna ustanova poziva sve posetioce da vruće dane provedu upravo tamo i uz interaktivne i multimedijalne sadržaje dožive kulturno nasleđe na nov i uzbudljiv način.

Posetioce očekuje multimedijalna putujuća izložba „Ko to beše Kraljeviću Marko“posvećena legendarnom junaku Marku Kraljeviću, jednom od najznačajnijih likova srpske epske tradicije. Izložba istražuje odnos između istorijske ličnosti i epskog junaka, pokazujući kako je tokom više od pet vekova nastajao i menjao se jedan od najvažnijih likova srpske i balkanske usmene tradicije. Ne nastojeći ni da ga kanonizuje ni da ga demistifikuje, izložba otvara dijalog između mita i istorije, prošlosti i sadašnjosti, otkrivajući kako je kolektivno pamćenje od istorijskog vladara stvorilo bezvremenog heroja „srpskog Herkulesa“ čija priča i danas inspiriše. Savremene tehnologije, zvuk, slika, interaktivni sadržaji i radionice oživljavaju lik Kraljevića Marka i pokazuju kako je narodno predanje oblikovalo simbol snage, pravde i junaštva koji vekovima živi u pričama.

Zbog velikog interesovanja izložba „Izuzetni tekstili Meksika“ produžena je do kraja avgusta, pružajući posetiocima još jednu priliku da upoznaju bogato tekstilno nasleđe i tradiciju Meksika.

Početkom septembra biće otvorena izložba „Tragovi“, koja predstavlja dragocene predmete pristigle u muzej kao darove ili putem otkupa od naših sugrađana. Svaki eksponat nosi jedinstvenu ličnu ili porodičnu priču, a među izloženim predmetima naći će se uspomene, rukotvorine, predmeti svakodnevnog života i brojni eksponati koji do sada nisu bili predstavljeni javnosti.

Jubilarna godina biće zaokružena 20. septembra svečanim defileom povodom 125 godina Etnografskog muzeja i otvaranjem izložbe posvećene svadbenim običajima, jednom od najživopisnijih segmenata našeg kulturnog nasleđa.

Video: Aleksandar Vučić u muzeju