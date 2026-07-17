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Palić i Subotica će tokom narednih pet dana postati mesto susreta autora, glumaca, kritičara i ljubitelja sedme umetnosti iz čitave Evrope. Trideset treće izdanje Festivala evropskog filma Palić počinje u subotu, 18. jula, a do 22. jula publici će ponuditi oko 100 filmova raspoređenih u 15 programskih selekcija.

Svečano otvaranje zakazano je za 21 čas na Letnjoj pozornici, gde će jedno od najznačajnijih festivalskih priznanja biti uručeno mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu. Nagrada „Aleksandar Lifka“ pripala mu je za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji u kategoriji inostranih stvaralaca.

Filmsko veče počinje pričom o potrazi za sopstvenim mestom

Nakon ceremonije otvaranja biće prikazan nemački film „Ah ta praznina, ta strašna praznina“ reditelja Simona Verhovena. U središtu priče nalazi se Joahim, mladić koji pokušava da se snađe između neobičnih zahteva škole glume i ekscentričnog načina života porodice kod koje boravi.

Program na Letnjoj pozornici biće nastavljen u 23.45, kada će publika moći da pogleda španski film „Dobra ćerka“ rediteljke Džulije de Pas. Ostvarenje prati tri generacije žena koje se suočavaju sa porodičnom stvarnošću i donose odluke koje će odrediti njihovu budućnost.

Dobra ćerka Foto: Promo

Prve projekcije počeće i pre zvanične ceremonije. U bioskopu Abazija će od 18 časova, u okviru programa „Paralele i sudari“, biti prikazana drama „Nezahvalna bića“ Olma Omerzua, koja govori o odmoru jedne dvojezične porodice na Jadranu, tokom kojeg na površinu izlaze brojni problemi i potisnuti sukobi.

Devet filmova u borbi za festivalska priznanja

Glavni takmičarski program donosi devet ostvarenja različitih poetika, tema i evropskih produkcija. Pored filmova koji će obeležiti prvo veče, publika će na Letnjoj pozornici gledati i domaće ostvarenje „Čuvar ikone Svetog Đorđa“ Jelene Bajić Jočić, inspirisano istinitim događajima i životom čoveka snažno vezanog za porodično ognjište na planini Radan.

U konkurenciji su i grčka drama „Elenina promena“ Stefanosa Civopulosa, mađarski film „Kao kod kuće“ Gabora Holtaija i litvansko ostvarenje „Kinesko more“ Jurgisa Matulevičijusa.

Glavnu selekciju zaokružuju estonski film „Mo Papa“ Eve Megi, nemačka drama „Nesrećna majka“ Zuzane Hajnrih i belgijsko ostvarenje „Nino u raju“ Lorana Mikelija.

„Paralele i sudari“ donose priče sa evropskih margina

Drugi takmičarski program, „Paralele i sudari“, biće održan u bioskopu Abazija i donosi osam filmova koje povezuje interesovanje za društvene promene, lične lomove i živote ljudi koji se ne uklapaju u očekivane obrasce.

Pored „Nezahvalnih bića“, u ovoj selekciji biće prikazani češki film „Chica Checa“ Šimona Holija, ukrajinsko ostvarenje „Ka pobedi!“ Valentina Vasjanoviča i rumunska drama „Mlečni zubi“ Mihaja Minkana, smeštena u poslednje dane vladavine Nikolaja Čaušeskua.

Nezahvalna bića Foto: Promo

Na programu su i bugarski film „Prljavi novac za Bele noći“ Kristine Grozeve i Petra Valčanova, poljsko ostvarenje „Reci mi šta osećaš“ Lukaša Rondude, norveška drama „Samohrana majka“ Janike Askevold i letonski film „Ulja“ Vistura Kairiša.

Od ekoloških dokumentaraca do savremenog mađarskog filma

Ovogodišnji program daleko prevazilazi dve takmičarske selekcije. Publika će moći da prati ostvarenja u okviru programa „Mladi duh Evrope“, „Novi mađarski film“, „Nemačka u fokusu“, „Novi evropski dokumentarni film“ i „Eco dox“.

Posebni programi biće posvećeni dobitnicima nagrada „Aleksandar Lifka“ i „Underground Spirit“, dok selekcija „EFA Shorts“ donosi evropske kratke filmove. Na repertoaru su i ostvarenja sa Festivala Žigmond Vilmoš, selekcija „Her Lens“, kao i gostujući programi Filmskog festivala Gornji Milanovac i Skoplje film festivala.

U okviru omaža ovogodišnjim dobitnicima nagrade „Aleksandar Lifka“ biće prikazani filmovi Kornela Mundruca „Delta“, „Divni dani“ i „Nežni sin – Frankenštajnov projekat“. Program posvećen Radošu Bajiću obuhvatiće njegove „Heroje Halijarda“, kao i film „Beštije“, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.