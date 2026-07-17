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Prve kritike za "Odiseju" Kristofera Nolana su stigle, a sudeći prema impresivnih 98 odsto pozitivnih ocena na Rotten Tomatoesu, pred nama je vizuelno zapanjujući spektakl. Iako struka naširoko hvali maestralnu režiju i harizmatičnu glumačku postavu predvođenu Metom Dejmonom, pojedini kritičari ističu da epski poduhvat pati od povremenih strukturalnih problema.

Nakon velikog trijumfa s "Openhajmerom", reditelj Kristofer Nolan se okrenuo adaptaciji Homerovog antičkog epa, ispisujući istoriju kao prvi dugometražni film u potpunosti snimljen 70-milimetarskim kamerama IMAX. Radnja prati Odisejev dugi povratak na Itaku nakon Trojanskog rata, a uz Dejmona u ulozi Odiseja, impresivnu glumačku postavu čine En Hatavej, Tom Holand, Zendeja, Robert Patinson i mnogi drugi. Uprkos ranijim internet kritikama koje je Nolan odbacio kao "irelevantne", prvi osvrti struke uoči premijere većinom su puni hvale.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

"Piter Parker u tunici"

Dejvid Runi iz The Hollywood Reportera jedan je od onih koji hvale glumačku postavu, ali i primećuju nedostatke filma. "Iako je 'Odiseja' neujednačena i ne može se meriti sa sigurnošću i intelektualnom složenošću 'Openhajmera', uzdiže je neverovatno harizmatičan ansambl", piše Runi. Naglašava da je Dejmon "izvanredan, odlazeći na mračna mesta retko ili ikad istražena u njegovim prethodnim ulogama", dok je Hatavej "model čelične samokontrole koja prikriva ranjivost".

Ipak, kritikuje samu strukturu: "Jedan od problema je što scenarista i reditelj nikada ne pronalazi pravu ravnotežu između paralelnih putovanja Odiseja i Telemaha, zbog čega film deluje strukturalno nespretno." Uz to, nije bio impresioniran izborom glumca za ulogu Telemaha: "Ne pomaže ni to što je Holand, iako uvek privlačna pojava na platnu, pogrešan izbor za ulogu. Poput Patinsona, britanski glumac igra svoj lik s američkim naglaskom. Ali ostavlja utisak, pa, Pitera Parkera u tunici, isisavajući težinu iz Telemahovog puta prema zrelosti."

Egzistencijalni strah i vizuelna raskoš

S druge strane, Piter Bredšo iz The Guardiana pun je entuzijazma: "Ovo je film s uzbudljivom ambicijom, hrabrošću, ozbiljnošću, velikodušnošću i stilom. Postoje neki trenuci u dijalogu odrađeni širokim potezima, da, ali čak su i oni izvedeni s mišićavim žarom." Bredšo posebno hvali vizuelni aspekt koji potpisuje Hoyte van Hoytema, opisujući "pejzaže samoće IMAX veličine od kojih zastaje dah", uz napomenu da izbegava "tradicionalnu klišetiranu boju mora", te hvali "furiozne sekvence bitaka i scene borbi praćene pulsirajućim i tutnjajućim bubnjevima."

Skot Kolura za IGN "Odiseju" naziva "obaveznim kinematografskim iskustvom", navodeći da adaptira koncepte kroz "novo oko koje u priču često unosi osećaj horora i egzistencijalnog straha, pa čak i malo humora!" Za njega je Dejmon tek dobar u naslovnoj ulozi, ali hvali sporednu postavu.

"Iako Odisejevo emocionalno putovanje ovde može biti valovito poput teškog dana na moru, a tema raspada civilizacije nedovoljno razrađena, šira zapažanja filma o učincima rata na one koji su primorani da učestvuju u njemu dobro su pogođena", zaključuje Kolura uz dodatak da je reč o "prilično sjajnom bioskopskom iskustvu".

Foto: Hindustan Times / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pionirska filmska mašina na granici horora

Džon Nagent iz časopisa Empire impresioniran je gabaritima projekta: "Razmere i opseg ovde su, iskreno, da vam padne vilica. To je filmsko stvaralaštvo na nivou koju bi malo koji moderni reditelj ikada mogao realno da zamisli, zahteva ili izvede." Ipak, najviše su na njega utisak ostavili tiši trenuci, a pritom izdvaja jednu glumicu.

"Kirka Samante Morton, u međuvremenu, pruža nešto najbliže potpunom hororu što je Nolan ikada dosegnuo, u zapanjujućoj sekvenci punoj šokantnog besa i tuge zbog muške niskosti." Nagent poentira: "Možda je smešten u mitski svemir, ali Nolan ponovo besni na ludost čovečanstva koje bismo mogli da prepoznamo - na ogromnom platnu IMAX veličine. Niko to ne radi bolje."

Konačnu ocenu zaokružuje Robi Kolin iz The Telegrapha, koji nije štedeo superlative. "Nolan i njegovi saradnici konstruisali su neobičnu, zastrašujuću i pionirsku filmsku mašinu: ubedljivo, najbolji film godine do sada. Njegov kreator je poznat po poigravanju vremenom, a ovo bi moglo da bude njegovo najgrandioznije delo do sada: pretvaranje jedne od najstarijih priča u književnosti u glas poverenja u budućnost blokbaster kinematografije', zaključio je Kolin.

(Kurir.rs/ Tportal)

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