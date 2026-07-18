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"Ink", poslednji film Oskarom nagrađenog reditelja Denija Bojla,drama o Rupertu Merdoku i njegovoj kupovini britanskog tabloida The Sun, otvoriće Venecijanski filmski festival 2026. godine, najavili su organizatori.

Film u kom glume zvezde ⁠Džek ​O'Konel, Gaj Pirs i Kler Foj premijerno će se prikazati u takmičarskom programu Sala Grande na Lidu. Osamdeset i treće izdanje Venecijanskog filmskog festivala održaće se od 2. do 12. septembra, dok će program biti objavljen kasnije u julu.

Foto: Monica Schipper / Getty images / Profimedia

"Ink" (Mastilo) je režirao Bojl, koji potpisuje i filmove "Miloner s ulice", "Trejnspoting" i "28 godina kasnije", a scenario je napisao Džejms Grejem, višestruki dobitnik nagrade Olivier.

Prema sinopsisu Venecijanskog bijenala, film govori o Merdokovoj kupovini novina The Sun 1969. godine i odluci da novine poveri uredniku Lariju Lambu, što je potez koji ih je pretvorio u najčitaniji britanski tabloid i preoblikovao medijski pejzaž Velike Britanije.

Foto: Victoria Jones

"Bio sam na Bijenalu više puta, ali ovo je moje vatreno krštenje na festivalu", saopštio je Bojl. "Velika je čast biti u gradu takve izuzetne umetnosti i otvoriti ovaj veliki festival sa svojim novim filmom 'Ink'".

Venecijanski filmski festival najstariji je filmski festival na svetu i smatra se ključnim mestom za predstavljanje kandidata za predstojeću sezonu dodele filmskih nagrada.

Video: Borislav Živković, direktor Nikola Tesla festivala u Nijagari, za Kurir