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Iza grubog glasa, ozbiljnog pogleda i upečatljivih uloga koje su obeležile istoriju domaće kinematografije, krio se čovek pun kontradikcija. Pavle Vuisić bio je jedan od najvećih glumaca sa ovih prostora, ali privatni život čuvao je daleko od očiju javnosti. Intervjue je gotovo uvek odbijao, retko je govorio o sebi, a oni koji su ga zaista poznavali tvrdili su da je bio mnogo nežniji nego što je delovao.

Najviše o njemu ispričala je njegova supruga Mirjana Vuisić, žena sa kojom je proveo gotovo ceo život. Tek godinama nakon njegove smrti govorila je o njihovoj ljubavi, njegovom karakteru, sukobima sa kolegama i događajima koje javnost gotovo da nije poznavala.

Ljubav koja je počela sasvim spontano

Mirjana se prisećala da ju je Pavle osvojio pre svega načinom na koji je umeo da sluša ljude. Nije bio čovek od mnogo reči, ali je umeo da ostavi snažan utisak.

- Toliko me je pažljivo slušao da me je to potpuno fasciniralo. Posle nekoliko godina ponovo sam ga srela kod Belog dvora. Bila sam sa drugaricom i rekla sam joj: "Odo' da ga uhvatim".Nismo odmah postali par, prvo smo se upoznavali. Takvo je tada bilo vreme - pričala je Mirjana.

Njena majka bila je zadovoljna izborom ćerke, ali prijateljice nisu delile isto mišljenje. Smatrale su da Pavle nije čovek za nju i često su je savetovale da prekine vezu.

- Govorile su svašta o njemu, nije im se dopadalo što je više vremena provodio sa muškim društvom nego u velikim društvenim krugovima. Mene to nije zanimalo. Verovala sam samo onome što sam sama videla - govorila je.

Iako je završila fakultet i planirala da se posveti usavršavanju stranih jezika, ljubav ju je odvela u svet filma. Zaposlila se kao sekretarica režije, a Pavle joj je dao jednostavan savet koji je, kako je pričala, dugo pamtila:

- Samo ćuti, slušaj i piši.

Foto: Privatna arhiva

Život pod istim krovom sa velikom porodicom

Nakon venčanja Mirjana nije došla u dom u kojem će živeti samo sa suprugom. U kući su bili Pavlovi roditelji, brat, sestra i članovi njihove porodice. Sa svekrvom je, kako je govorila, imala izuzetno lep odnos i upravo od nje je saznala mnogo zanimljivih detalja iz glumčevog detinjstva.

- Pavle je od malih nogu bio nemirnog duha. Zbog očevog posla porodica se često selila iz jednog mesta u drugo, ali njemu prilagođavanje nikada nije predstavljalo problem. Čim bi stigao u novo mesto, odmah bi procenio ko je glavni među dečacima. Posle nekoliko dana već bi zauzeo njegovo mesto. Bio je rođeni vođa i nikada nije imao strah da se nametne - pričala je Mirjana prenoseći reči svoje svekrve.

Još kao dečak često je ulazio u tuče, a upravo tada je stekao veštinu koja će ga pratiti i kasnije u životu.

Tuča sa Mijom Aleksićem zbog ljubomore

Jedan od događaja koji je godinama izazivao pažnju dogodio se tokom snimanja filma "Čovek iz hrastove šume".

Mirjana je ispričala da su Pavle Vuisić i Mija Aleksić te večeri popili više nego obično, pa ih je produkcija zamolila da napuste set. Završili su u kafani, gde je Mija tokom cele večeri hvalio Mirjanu i delio joj komplimente.

- Sedela sam i ćutala. U jednom trenutku Pavle je planuo. Posvađali su se, a svađa je vrlo brzo prerasla u tuču. Mija je izvukao deblji kraj, jer je Pavle još iz mladosti znao kako da se bije. Nikada ga nisam pitala zbog čega je tako burno reagovao - govorila je.

Sutradan je snimanje moralo da bude prekinuto, jer je Aleksiću nos bio toliko otečen da nije mogao da stane pred kameru. Ipak, godinama kasnije obojica su bez problema radila na filmu "Maratonci trče počasni krug". Privatni sukobi nisu uticali na njihov profesionalni odnos.

- Mogli su da se posvađaju ili potuku, ali kada se upali kamera, posao je bio na prvom mestu. Obojica su bili vrhunski profesionalci - objašnjavala je Mirjana.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

Nije krio šta misli o Titu

Iako je igrao u brojnim filmovima nastalim u vreme socijalističke Jugoslavije, Pavle Vuisić privatno nije delio simpatije prema tadašnjoj vlasti.

Prema rečima njegove supruge, imao je veoma negativan odnos prema Josipu Brozu Titu, delom i zbog porodične tragedije koju su, kako je tvrdila, doživeli posle rata.

Mirjana je pričala da je u kafanama često tražio ćebe kako bi njime prekrio Titovu fotografiju koja je visila na zidu. Jednom prilikom pripadnici službi bezbednosti odveli su ga pravo sa reke u Beli dvor kako bi upoznao predsednika države.

- Bio je u gaćama i majici. Tražili su da obuče odelo, ali nije hteo. Rekao je da će pred Tita otići upravo onako kako su ga i doveli. Na kraju ga je Tito primio takvog - prisećala se Mirjana.

Dodala je i da je njen suprug umeo mnogo da popije, ali da alkohol gotovo nikada nije menjao njegovo ponašanje.

- Mogao je da popije zaista mnogo i retko kada bi izgubio kontrolu - ispričala je Mirjana.

Foto: Profimedia/Printscreen

Glumac koji je tvrdio da ne voli glumu

Tokom karijere ostvario je čak 177 filmskih i televizijskih uloga i ostavio neizbrisiv trag u jugoslovenskoj kinematografiji. Ipak, često je govorio da glumu ne voli i da se tim poslom bavi isključivo zato što od njega može da izdržava porodicu.

Mirjana je kasnije priznala da nikada nije bila sigurna da li je to zaista mislio ili je jednostavno voleo da gunđa.

- Mnogi nisu znali da je Pavle bio zaljubljenik u književnost i poeziju. Stihove je zapisivao gde god bi stigao - na salvetama, poleđini računa, kutijama cigareta, kalendarima ili istrgnutim listovima papira. Neprestano sam skupljala te papiriće. Često je želeo da ih pocepa, ali nisam dozvoljavala. Znala sam koliko vrede - govorila je Mirjana.

Upravo zahvaljujući njoj veliki deo njegovih pesama i rukopisa sačuvan je od zaborava.

Pavle Vuisić u filmu Ko to tamo peva Foto: Jugoslovenska Kinoteka

Paja i Jare - tandem samo pred kamerama

Publika ih je obožavala kao Paju i Jareta u "Kamiondžijama", ali iza kamera njihov odnos nije bio ni približno onakav kakvim su ga mnogi zamišljali.

Mirjana je tvrdila da su njih dvojica bili potpuno različiti ljudi.

- Čkalja je imao drugačiji pristup glumi. Pavle je govorio da on ne glumi već da se pred kamerom jednostavno ponaša, dok je smatrao da Miodrag previše glumi. Upravo zbog toga nikada nisu postali bliski. Iako nisu bili prijatelji, profesionalizam nikada nije dolazio u pitanje. Na ekranu su funkcionisali besprekorno, zbog čega publika nije mogla ni da nasluti da među njima postoji distanca - objasnila je ona.

Zanimljivo je da Mirjana za sve godine braka gotovo nikada nije imala priliku da upozna Čkalju.

Ipak, bez obzira na lične nesuglasice, Pavle je insistirao da kolega bude jednako plaćen. Kada je saznao da je za jedan projekat dobio višestruko veći honorar od Miodraga Petrovića, zatražio je od producenata da i Čkalja dobije isti iznos.

1/3 Vidi galeriju "Kamiondžije" Pavle i Čkalja Foto: Jugoslovenska Kinoteka, Printscreen

Legenda koja je ostala upamćena po autentičnosti

Pavle Vuisić iza sebe nije ostavio samo antologijske uloge u filmovima poput "Ko to tamo peva", "Maratonci trče počasni krug", "Kamiondžije", "Bitka na Neretvi" i mnogim drugim, već i reputaciju čoveka koji nikada nije pristajao na kompromise kada su u pitanju njegovi stavovi. Nije voleo estradnu popularnost, retko je davao intervjue i mnogo više od gradskog života voleo je reku, čamac i mir. Upravo zbog toga njegove kolege često su govorile da je bio jedan od poslednjih velikih boema domaćeg glumišta, dok je Mirjana do kraja života ostala najverniji čuvar uspomene na čoveka koji je, uprkos slavi, najviše cenio običan i miran život.

1/6 Vidi galeriju Pavle Vuisić filmovi Foto: printscreen/youtube/ Centar film, Printscreen